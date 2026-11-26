(GLO)- Ukraine tuyên bố đánh trúng 5 máy bay quân sự và 2 nhà máy lọc dầu lớn của Nga; Điện Kremlin ủng hộ đề xuất hộ tống tổng thống Ukraine tới Nga của Belarus; Xe bồn lật thiêu rụi loạt phương tiện, 31 người chết... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-11.

Ukraine tuyên bố đánh trúng 5 máy bay quân sự và 2 nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Ukraine tuyên bố đánh trúng 5 máy bay quân sự và gây thiệt hại tại 2 nhà máy lọc dầu lớn của Nga trong các cuộc tập kích ngày 25-11.

Tại nhà máy lọc dầu Syzran, đánh giá sơ bộ cho thấy các phân xưởng chế biến dầu sơ cấp, xử lý lưu huỳnh, reforming xúc tác, xử lý bằng hydro và đồng phân hóa, cùng hai bể chứa, đã bị hư hại. Một đám cháy quy mô lớn cũng bùng phát tại nhà máy.

Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy địa điểm được cho là nơi thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Syzran tại tỉnh Samara của Nga ngày 25-11-2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/Facebook.

Cả hai nhà máy lọc dầu đều thuộc tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga, với tổng công suất chế biến hằng năm hơn 15 triệu tấn dầu thô.

Quân đội Ukraine cũng công bố thông tin chi tiết về cuộc tấn công nhằm vào Savasleyka, một sân bay quân sự của Nga tại tỉnh Nizhny Novgorod, nơi triển khai các máy bay MiG-31K có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, 3 máy bay MiG-31 và 2 máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 đã bị tấn công trong chiến dịch này.

Điện Kremlin ủng hộ đề xuất hộ tống tổng thống Ukraine tới Nga của Belarus

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25-11 đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko liên quan đến việc hộ tống Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moscow để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BUSINESS INSIDER

"Mọi người đều biết Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần cam kết sẵn sàng thực hiện mọi cách thức trong khả năng để giải quyết xung đột. Đề nghị mới nhất của ông ấy dành cho ông Zelensky là rất tốt, nhưng có vẻ nhà lãnh đạo Ukraine không thích nó" - ông Peskov cho biết.

Khi được hỏi về vòng đàm phán ba bên tiếp theo, ông Peskov trả lời: "Nga luôn hoan nghênh phương án đàm phán, nhưng chúng cần được tiến hành một cách kiên nhẫn.

Chừng nào chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra thông qua đàm phán, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện vẫn chưa có quyết định về thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo".

Ủy ban châu Âu cảnh báo phạt Bulgaria và Hungary vì thâm hụt ngân sách

Ủy ban châu Âu mới đây cảnh báo sẽ tăng cường các biện pháp kỷ luật đối với Bulgaria và Hungary do 2 nước này không thực hiện các hành động cần thiết để cắt giảm thâm hụt ngân sách theo yêu cầu của khối.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), thâm hụt ngân sách của Bulgaria đã tăng từ 3,0% GDP năm 2024 lên 4,0% năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 5,0% vào năm 2026.

Trong khi đó, tại Hungary, thâm hụt ngân sách giảm từ 5,1% GDP năm 2024 xuống 4,7% năm 2025, tuy nhiên có thể sẽ tăng vọt lên 7,3% vào năm 2026.

Theo quy định của EU, mức thâm hụt ngân sách tối đa được phép là 3% GDP. Ảnh minh họa: Reuters

Theo quy định của EU, mức thâm hụt ngân sách tối đa được phép là 3% GDP. Nếu một quốc gia thuộc khu vực đồng euro, như Bulgaria liên tục phớt lờ các khuyến nghị của EU về việc kiềm chế thâm hụt, quốc gia đó có thể bị áp đặt mức phạt tiền.

Đối với các nước không thuộc khu vực đồng euro như Hungary, chế tài có thể là đình chỉ quyền tiếp cận các quỹ của EU.

Trên cơ sở đó, Ủy ban châu Âu cho biết, sẽ đề nghị các Bộ trưởng tài chính EU phê duyệt mức phạt đối với Bulgaria. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia thuộc khu vực đồng euro bị phạt tiền vì chi tiêu ngân sách vượt mức cho phép.

Triều Tiên không thay đổi chính sách hạt nhân

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát, ông Kim Jong Un yêu cầu “tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật phục các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều môi trường (tác chiến),” coi đây là “nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nảy sinh từ giá trị quân sự của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến tranh hiện đại” và tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên phải) thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 25-11, theo bức ảnh được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên công bố. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược,” đã được quy định trong Hiến pháp và sẽ không thay đổi trước bất kỳ sức ép nào từ các thế lực bên ngoài.

Bình Nhưỡng cũng không tìm kiếm sự công nhận hay chấp thuận của các quốc gia khác, mà tập trung nâng cao năng lực răn đe, kiểm soát và đáp trả những mối đe dọa hạt nhân.

Xe bồn lật thiêu rụi loạt phương tiện, 31 người chết

Một xe bồn chở các sản phẩm dầu mỏ ngày 25-11 đã đâm vào dải phân cách trên tuyến đường Vành đai Cairo, đoạn qua khu dân cư đông đúc Al-Warraq thuộc tỉnh Giza.

Xe bồn cháy rụi sau tai nạn ở khu Al-Warraq, tỉnh Giza, Ai Cập ngày 25-11. Ảnh: AFP

Xe bồn sau đó lật rồi phát nổ, gây ra đám cháy lớn bao trùm lên hàng loạt phương tiện xung quanh, theo truyền thông địa phương.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết tai nạn khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 21 người. 27 phương tiện, gồm ôtô và xe máy, bị thiêu rụi.

Văn phòng Công tố Ai Cập thông báo mở cuộc điều tra xác định nguyên nhân sự việc. Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục.