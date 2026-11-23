(GLO)- Ngày 23-11, Hội đồng quản trị Nvidia nhất trí bổ nhiệm lại ông Jensen Huang làm Giám đốc điều hành (CEO), 11 ngày sau khi ông từ chức.

Theo đó, quyết định có hiệu lực ngay, trong khi cuộc điều tra nội bộ về nghi vấn tình báo nước ngoài tìm cách tiếp cận ông vẫn tiếp tục.

Theo thông cáo của Nvidia, ông Jensen Huang cũng trở lại cương vị Chủ tịch tập đoàn và thành viên Hội đồng quản trị.

Ảnh: AFP

Hội đồng thông qua quyết định sau nhiều cuộc trao đổi trực tiếp với ông Huang và sau khi tiếp nhận ý kiến từ giới chức cấp cao Mỹ.

Hội đồng cho biết tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông và đánh giá việc bổ nhiệm lại không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Ông Harvey C. Jones tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Colette Kress, người tạm thời điều hành Nvidia sau khi ông Huang từ chức, tiếp tục đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính.

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 25% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường Mỹ sau khi quyết định được công bố.

Ông Huang rời vị trí CEO ngày 12-11 sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với 1 nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết cơ quan này chưa đưa ra kết luận về nghi vấn trên.

Ngày 17-11, Nvidia từng bác đề nghị trở lại của ông Huang, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ việc đưa ông trở lại điều hành tập đoàn.

Nvidia cho biết ủy ban gồm các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục làm rõ thông tin cho rằng tình báo nước ngoài đã tìm cách tiếp cận ông Huang. Ông cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

Tập đoàn cũng thành lập một ủy ban riêng để giám sát rủi ro an ninh quốc gia và việc chấp hành quy định kiểm soát xuất khẩu, đồng thời bắt đầu tìm người phụ trách công tác tuân thủ trong toàn công ty.

Ông Jensen Huang là nhà đồng sáng lập Nvidia. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia từ 1 hãng thiết kế chip cho trò chơi điện tử đã trở thành một trong những nhà cung cấp bộ xử lý hàng đầu cho trí tuệ nhân tạo.