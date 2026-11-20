(GLO)- Mỹ để ngỏ khả năng xem xét bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 NATO; Tổng thống Putin tiết lộ bất ngờ về cuộc hội đàm với lãnh đạo Mỹ, Trung; Đan Mạch thông qua thỏa thuận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ về Greenland... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-11.

Mỹ để ngỏ khả năng xem xét bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO, nhưng phải phù hợp với lợi ích của Washington.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine thông tin Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, đưa ra tuyên bố trên vào hôm 19-11 tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh của “Liên minh Tự nguyện” tại Berlin.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner (trái) đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine

Ông Kushner nói: “Từ góc độ của Mỹ, việc đưa ra một cam kết bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 là một quyết định rất quan trọng. Tôi nghĩ đây là điều mà Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét, nhưng rõ ràng việc đó phải phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Theo ông Kushner, phía Mỹ đã thuyết phục được Nga xem xét mô hình này như một cơ sở khả thi cho các thỏa thuận trong tương lai và “mọi bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sẽ dựa trên Điều 5 và, như phía Nga đã nói, mục tiêu của họ là sau khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ không xảy ra một cuộc chiến nào khác trong tương lai”.

Tổng thống Putin tiết lộ bất ngờ về cuộc hội đàm lịch sử với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc

Đánh giá về cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với hoạt động ngoại giao.

Cuộc gặp ba bên giữa ba vị tổng thống đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Ảnh: Reuters

Ông Putin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tạo điều kiện để các bên tự do trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.

Đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin nhận xét hai nhà lãnh đạo có một số điểm tương đồng trong cách tiếp cận đối với “các giá trị văn minh”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận chưa thể dự đoán những diễn biến tiếp theo, nhưng nhấn mạnh rằng: “Có một vài thỏa thuận, ngay cả khi không được thực hiện đầy đủ, vẫn tốt hơn là không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

Liên quan đến việc Nga phản đối sự tham gia của các nước châu Âu vào tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine, ông Putin đề xuất đại diện châu Âu tới Moscow để trình bày và làm rõ lập trường của mình.

Đan Mạch thông qua thỏa thuận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ về Greenland

Quốc hội Đan Mạch ngày 19-11 đã thông qua thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bên.

Cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận an ninh giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ tại Copenhagen vào ngày 19-11-2026. Ảnh: AFP

Quốc hội Greenland cũng đã thông qua văn kiện này hồi đầu tháng 11. Thỏa thuận bổ sung cho khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Đan Mạch được thiết lập từ năm 1951, tạo cơ sở để hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ tại Greenland.

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ có thể mở rộng hoạt động quân sự tại cơ sở không gian Pituffik ở Greenland, đồng thời phối hợp với Đan Mạch và chính quyền Greenland trong việc triển khai các hoạt động quốc phòng tại một số địa điểm khác trên đảo.

Thỏa thuận cũng đề cập việc tăng cường vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bảo đảm an ninh tại Bắc Cực, khu vực ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông, kinh tế và hợp tác quốc tế. Họckinh tế

Các ông lớn công nghệ phải chia sẻ doanh thu với báo chí tại Pháp

Quốc hội Pháp ngày 19-11 đã chính thức thông qua luật nhằm buộc các nền tảng số như Google và Meta trả tiền thỏa đáng hơn cho các cơ quan báo chí khi sử dụng nội dung của họ.

Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2019, các nền tảng số phải trả tiền khi khai thác nội dung báo chí, kể cả việc sử dụng các đoạn trích bài viết kèm đường dẫn trên công cụ tìm kiếm.

Logo Google tại một triển lãm ở Pháp. Ảnh: AP/Thibault Camus

Tuy nhiên, việc thực thi quy định này lâu nay gặp nhiều khó khăn. Dù một số tập đoàn công nghệ đã ký thỏa thuận với các cơ quan báo chí, quá trình đàm phán thường kéo dài do các nền tảng không cung cấp đầy đủ dữ liệu về việc sử dụng nội dung, khiến báo chí khó xác định số tiền được hưởng.

Luật mới trao cho Cơ quan Quản lý truyền thông nghe nhìn và kỹ thuật số Pháp (Arcom) quyền yêu cầu các nền tảng cung cấp thông tin cần thiết và xử phạt nếu không chấp hành. Luật cũng cấm các nền tảng giảm mức độ hiển thị bài báo trong quá trình thương lượng.

Luật mới cũng cho phép xử phạt các doanh nghiệp không tuân thủ với mức phạt lên tới 1% doanh thu toàn cầu.