(GLO)- Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ quyết định sa thải Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ Sean Cairncross trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ ảnh hưởng đến các hệ thống trọng yếu.

Nguyên nhân được một số quan chức Nhà Trắng đề cập là ông Cairncross thiếu kinh nghiệm chuyên sâu về an ninh mạng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đây là động thái điều chỉnh nhân sự cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, kể từ khi hàng loạt sự cố công nghệ gây gián đoạn hoạt động tại Mỹ.

Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ Sean Cairncross. Ảnh: AFP



Theo trang Axios, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã thúc đẩy việc thay thế ông Cairncross vì cho rằng nhân vật này chưa có đủ năng lực chuyên môn về an ninh mạng để đảm nhiệm vị trí.

Ông Cairncross từng là Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), tham gia hoạt động chính trị và có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, theo The Washington Post, trước khi gia nhập chính quyền, ông chưa từng trực tiếp làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tháng 8-2025, ông được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ 59 phiếu thuận và 35 phiếu chống để đảm nhiệm chức vụ này.

Quyết định thay đổi nhân sự diễn ra sau một tuần nước Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố công nghệ trên diện rộng.

Đáng chú ý, sự cố toàn cầu của Microsoft ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dùng. Trục trặc hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khiến hoạt động hàng không trên toàn quốc phải tạm dừng hơn 4 giờ, ảnh hưởng hơn 18.000 chuyến bay.

Trong khi đó, JPMorgan Chase ghi nhận lỗi phần mềm gây chậm trễ giao dịch. Đặc biệt, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) thông báo mạng lưới liên lạc nội bộ phục vụ trao đổi thông tin mật bị gián đoạn trong quá trình bảo trì định kỳ.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố này có liên quan với nhau hoặc xuất phát từ một cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton cho biết những gián đoạn chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo trì và thay đổi kỹ thuật.

Sau khi ông Cairncross rời nhiệm sở, bà Kirsten Davies, Giám đốc Công nghệ thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc An ninh mạng quốc gia trong thời gian chuyển tiếp.

Bà từng giữ các vị trí lãnh đạo về công nghệ và an ninh mạng tại nhiều tập đoàn lớn như Unilever, Estée Lauder, Hewlett Packard và Siemens.