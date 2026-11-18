(GLO)- Bản tin có các nội dung: Trung Đông tiếp tục căng thẳng; Ukraine đề nghị thêm 40 tiêm kích F-16; Mỹ xây dựng hầm trú ẩn bảo vệ binh sĩ; Tổng thống Donald Trump lên đường tới Trung Quốc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc, Nga.

Mỹ xây dựng 17 hầm trú ẩn bảo vệ binh sĩ tại Trung Đông

Trong bối cảnh an ninh Trung Đông tiếp tục căng thẳng, quân đội Mỹ lên kế hoạch xây dựng 17 hầm trú ẩn bằng bê tông tại Israel, Saudi Arabia (Arập Xêút) và Liban nhằm bảo vệ binh sĩ trước nguy cơ bị tấn công bằng hỏa lực gián tiếp.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại Qamishli, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin RIA Novosti, kế hoạch gồm 10 hầm tại Israel, 5 hầm tại Saudi Arabia và 2 hầm tại Liban. Tên gọi và tọa độ cụ thể của các căn cứ chưa được công bố. Công trình dự kiến hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng. Do tính cấp bách, thời gian để các nhà thầu gửi đề xuất giá chỉ là 3 ngày.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17-11, Iran bác bỏ cáo buộc nước này có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thủ đô Washington D.C. và xây dựng căn cứ tên lửa bên dưới các đập nước. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định trên mạng xã hội X rằng những cáo buộc này không có căn cứ.

Cùng ngày, báo Jerusalem Post đưa tin Chính phủ Pháp đang thúc đẩy kế hoạch triển khai hàng trăm, thậm chí hàng nghìn binh sĩ tới Liban để tuần tra chung với lực lượng vũ trang nước này. Tuy nhiên, Israel phản đối việc triển khai lực lượng tại khu vực phía Nam sông Litani.

Iran tuyên bố tập kích căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain đánh chặn UAV

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục gia tăng khi Tehran tuyên bố sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, trong khi Bahrain thông báo đánh chặn các cuộc tập kích từ Iran.

Tổ hợp Patriot của Mỹ khai hỏa trong cuộc diễn tập ở Kuwait hồi tháng 12-2025. Ảnh: US Army/VNE

Ngày 18-11, quân đội Iran tuyên bố UAV nước này đã nhắm vào hệ thống phòng không Patriot cùng các bệ phóng UAV và tên lửa của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Trước đó, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các UAV mà họ gọi là phương tiện bay "thù địch" vào rạng sáng cùng ngày. Bộ Ngoại giao Kuwait lên án các cuộc tấn công của Iran, cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, đe dọa an ninh và ổn định quốc gia.

Trong khi đó, quân đội Bahrain xác nhận các hệ thống phòng không đã đánh chặn một số cuộc tấn công từ trên không của Iran. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tập kích một cơ sở radar của Mỹ tại sân bay trực thăng quân sự Al-Riffa ở Bahrain bằng 6 UAV. Ngày 13-11, lực lượng này cũng tuyên bố phá hủy một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Các diễn biến trên xảy ra sau khi Mỹ ngày 17-11 sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tấn công một tổ hợp phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm. Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan Ahmad Nafisi xác nhận các cuộc không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, khu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự.

Bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc, hai bên vẫn tiếp tục có những động thái quân sự đáp trả lẫn nhau. Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi cảnh báo mọi hành động quân sự mới của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran, dù ở quy mô nhỏ, đều sẽ phải đối mặt với sự đáp trả.

Ukraine đề nghị phương Tây bổ sung 40 tiêm kích F-16

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước đồng minh tăng cường hỗ trợ vũ khí, trong đó có thêm 40 tiêm kích F-16, tên lửa đánh chặn phòng không và các loại vũ khí tầm xa.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina ngày 17-11-2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine/LĐO

Phát biểu trực tuyến trước Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), còn gọi là định dạng Ramstein, ngày 17-11, ông Zelensky đề xuất các đối tác chuyển ngay tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ hiện có cho Ukraine. Đổi lại, Kiev sẽ bàn giao số tên lửa mới hơn mà nước này đã đặt hàng ngay khi chúng được sản xuất.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ, một số quốc gia châu Âu và các đối tác khác hiện có nguồn tên lửa đánh chặn dự trữ. Việc chuyển giao số vũ khí này sẽ giúp Ukraine tăng cường bảo vệ các thành phố, đồng thời giúp các bên không phải chờ đợi những lô hàng mới.

Ông Zelensky cũng đề nghị Washington duy trì tiến độ bàn giao vũ khí thông qua tất cả các kênh, trong đó có chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cho phép các đối tác mua vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot.

Về lực lượng không quân, Tổng thống Ukraine đề nghị bổ sung 40 tiêm kích F-16, đồng thời thúc giục các nước châu Âu chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage có thể đưa vào sử dụng ngay. Ukraine cũng đang nỗ lực đưa tiêm kích Gripen của Thụy Điển vào biên chế sớm nhất có thể, trong khi việc vận hành Rafale cần thêm thời gian huấn luyện.

Tại cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đồng chủ trì, quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Elbridge Colby đại diện Mỹ tham dự và trực tiếp lắng nghe đề xuất của ông Zelensky.

Đến nay, các nước đồng minh chưa đưa ra phản hồi về những đề nghị mới của Kiev.

Ông Trump tới Trung Quốc, chuẩn bị hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc và Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Philippines, lên đường tới Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự hội nghị cấp cao APEC và chuẩn bị cho cuộc hội đàm ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT/Dân Trí

Theo CNN, chuyến thăm sẽ đưa ông Trump trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đặt chân đến Thâm Quyến. Thành phố này được xem là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế và công nghệ của Trung Quốc, với quy hoạch hiện đại, các doanh nghiệp công nghệ lớn cùng nhiều thành tựu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và siêu máy tính.

Chuyến công du diễn ra sau khi ông Trump có chuyến thăm chưa đầy 24 giờ tới Manila (Philippines) để dự hội nghị cấp cao và tiệc tối với lãnh đạo các nước Đông Nam Á. Ngày 17-11, Tổng thống Mỹ đã gặp riêng người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr. và dùng bữa trưa tại Dinh Malacañang.

Trong chuyến thăm Philippines, ông Trump công bố một số biện pháp thương mại mới với Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên, các động thái này chưa đạt đến quy mô của những hiệp định thương mại toàn diện.

Theo CNN, giới chức Mỹ kỳ vọng sự hiện diện của Tổng thống Trump tại Thâm Quyến sẽ thể hiện cam kết của Washington đối với khu vực đang chứng kiến cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc.

Liên quan hợp tác công nghệ, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này không ký thỏa thuận Pax Silica trong chuyến thăm của ông Trump. Đây là sáng kiến do Mỹ khởi xướng nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng an toàn cho chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng điện toán và khoáng sản chiến lược. Dù vậy, Philippines vẫn sẽ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực AI.

Tại cuộc hội đàm ngày 18-11, ông Marcos đánh giá hai nước còn nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác với giới lãnh đạo Mỹ và lĩnh vực siêu trí tuệ. Philippines là một trong 26 bên cam kết tham gia sáng kiến Pax Silica, song các nội dung cụ thể về khuôn khổ hợp tác và thỏa thuận đầu tư nước ngoài vẫn chưa được công bố.