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Thế giới

Mỹ nêu khả năng Ukraine rút khỏi Donbas để đổi lấy tư cách thành viên NATO

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VOV, Reuters)

(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán Mỹ lần đầu đặt vấn đề Ukraine rút quân khỏi vùng Donbas để đổi lấy việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kiev vẫn bác bỏ việc từ bỏ lãnh thổ và yêu cầu những bảo đảm an ninh cụ thể.

Ngày 14-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phía Mỹ đã nêu câu hỏi liệu Ukraine có chấp nhận rút quân khỏi Donbas ở miền Đông để đổi lấy tư cách thành viên NATO hay không.

Đây là lần đầu tiên khả năng này được đề cập trực tiếp trong các cuộc trao đổi giữa hai bên.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Phát biểu được đưa ra sau vòng đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất).

Ông Zelensky cho rằng vấn đề gia nhập NATO đang được đặt trở lại bàn đàm phán, nhưng đây là nội dung đặc biệt khó giải quyết do lập trường của Nga về lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, Kiev không thay đổi quan điểm và không sẵn sàng tự nguyện rút khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Ông cho biết nếu Ukraine nhận được một gói bảo đảm an ninh toàn diện, gồm các cam kết bảo vệ, quân đội đủ mạnh và được bảo đảm tài chính, cùng nguồn lực tái thiết đất nước, ông sẽ đưa phương án liên quan ra trưng cầu ý dân.

Donbas, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, tiếp tục là điểm bất đồng lớn nhất giữa Nga và Ukraine.

Moscow yêu cầu Kiev rút khỏi toàn bộ khu vực, trong khi Ukraine bác bỏ việc nhượng lại những vùng lãnh thổ mà lực lượng nước này vẫn đang kiểm soát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần phản đối khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Theo các nguồn tin, Mỹ đang thúc đẩy xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột, trong đó có khả năng áp dụng những cam kết tương tự Điều 5 của NATO.

Tuy nhiên, nội dung và mức độ ràng buộc của các bảo đảm này vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Trước đó, các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi trong 2 ngày 10 và 11-11 đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc đối với một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng không tạo được đột phá về lãnh thổ.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sau đó đã gặp Tổng thống Putin tại Moscow và trao đổi với ông Zelensky tại Dublin.

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