Ông Trump úp mở khả năng Ukraine thay đổi lãnh thổ sau chiến tranh

(GLO)- Ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng xung đột Nga - Ukraine có thể sớm chấm dứt, đồng thời cho rằng Ukraine sẽ có diện mạo lãnh thổ khác sau thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn chương trình “60 Minutes” của CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang tiến triển và chiến tranh có thể kết thúc trong thời gian tới.

Ông dự báo Ukraine sẽ có những thay đổi về lãnh thổ sau khi đạt được thỏa thuận, song không đưa ra chi tiết về phương án điều chỉnh đường biên giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng họp báo James S. Brady ở Nhà Trắng ngày 9-11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục khẳng định Washington đang nhận thấy xu hướng hướng tới việc chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết Nga và Ukraine đều đã mệt mỏi vì chiến sự.

Tuyên bố được đưa ra trước cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi (UAE), dự kiến diễn ra trong 2 ngày 10-11/11, với sự tham gia của các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine.

Theo 1 quan chức Mỹ, 2 bên đang thể hiện sự linh hoạt nhất định trong các trao đổi riêng về khả năng thỏa hiệp lãnh thổ.

Tuy nhiên, lập trường công khai vẫn còn khác biệt đáng kể. Ukraine muốn Nga rút về đường biên giới ban đầu, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu kiểm soát toàn bộ vùng Donbas.

Các cuộc đàm phán cũng dự kiến tập trung vào bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh, cơ chế giảm leo thang căng thẳng và những điều kiện cần thiết để tiến tới thỏa thuận hòa bình.

Washington cũng xem xét khả năng xây dựng cơ chế bảo vệ Ukraine tương tự Điều 5 của NATO, theo đó các thành viên coi một cuộc tấn công nhằm vào một nước là hành động chống lại toàn khối.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có những tiến triển trong trao đổi về cấu trúc an ninh hậu chiến của Ukraine và châu Âu, nhưng chưa có nội dung nào được hoàn tất.

Bên cạnh đàm phán 3 bên, các đại diện châu Âu dự kiến tham gia những cuộc trao đổi riêng tại Abu Dhabi, nhằm thảo luận về bảo đảm an ninh và khuôn khổ ổn định lâu dài cho khu vực. Pháp xác nhận sẽ cử đại diện tham dự.

Đây là vòng đàm phán đầu tiên kể từ tháng 2 nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột.

Dù xuất hiện những tín hiệu tích cực, các bất đồng về lãnh thổ và bảo đảm an ninh vẫn là trở ngại lớn đối với khả năng đạt được thỏa thuận giữa Moscow và Kiev.