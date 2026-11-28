(GLO)- Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết đang theo dõi các diễn biến liên quan đến khả năng Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un thăm Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 28-11, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đang theo dõi tình hình, sau khi truyền thông đưa tin ông Kim Jong Un có thể sớm thăm Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hội đàm ngày 4-9-2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, Đài KBS (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập khả năng ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc gặp tại Thâm Quyến hồi tháng 11.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Trung Quốc không đề cập vấn đề theo nội dung báo chí đưa tin.

Cơ quan này cho biết Seoul tiếp tục theo dõi quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc, đồng thời duy trì trao đổi chặt chẽ với Bắc Kinh.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng các cuộc tiếp xúc giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin về khả năng tăng cường trạng thái sẵn sàng tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc.

Ngày 24-10, ông Kim Jong Un đã thăm Đan Đông trong 1 ngày và gặp ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đến tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc chiến tranh trên bán đảo liên Triều giai đoạn 1950-1953.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong Un được ghi nhận kể từ tháng 9-2025, khi ông đến Bắc Kinh dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đến tháng 6-2026, ông Tập Cận Bình đã thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên.

Đầu tháng 11, ông Kim Song Nam, Bí thư phụ trách đối ngoại của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng thăm Trung Quốc và gặp các quan chức cấp cao nước này.

Thông tin về khả năng ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ quan tâm đến việc tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tuy nhiên, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo đã không diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc trong tháng 11.