(GLO)- Ngày 27-11, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte tuyên bố không từ chức trong khi chờ phán quyết của Thượng viện đối với vụ luận tội bà. Bà cho biết đã chuẩn bị cho khả năng bị kết tội và cảnh báo việc bị phế truất có thể dẫn đến nhiều hệ quả.

Theo đó, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết sẽ chấp nhận phán quyết của Thượng viện Philippines, đồng thời khẳng định không cân nhắc từ chức trước khi có kết quả.

Bà cho rằng nếu rời nhiệm sở, bà sẽ phụ lòng 32,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử năm 2022.

Bà Sara Duterte. Ảnh: EPA

Phó Tổng thống Philippines nói rằng văn phòng của bà đã chuẩn bị cho tình huống bất lợi. Mối quan tâm trước mắt là nguy cơ mất việc của khoảng 300 nhân viên có vị trí phụ thuộc vào việc bà tiếp tục giữ chức.

Ngày 11-5, Hạ viện Philippines bỏ phiếu thông qua đề nghị luận tội bà Duterte, mở đường cho phiên xét xử tại Thượng viện.

Ban đầu, vụ việc gồm 4 nội dung luận tội, liên quan đến lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản không giải trình được, nhận hối lộ và đe dọa tính mạng một số quan chức.

Sau đó, công tố rút 3 nội dung và tập trung vào cáo buộc tài sản không giải trình được, nhằm thúc đẩy phiên xét xử có thể kết thúc trước cuối năm. Bà Duterte phủ nhận sai phạm và cho rằng quy trình luận tội mang động cơ chính trị.

Nếu Thượng viện kết tội, bà Duterte sẽ bị cách chức và mất tư cách đảm nhiệm chức vụ công, ảnh hưởng đến kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2028.

Trong trường hợp bà bị phế truất, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ đề cử một nghị sĩ thay thế.

Bà Duterte cho biết vẫn đang chuẩn bị cho khả năng tranh cử Tổng thống, trong đó tập hợp các luật sư về bầu cử và đội ngũ công nghệ thông tin. Bà cũng đã trao đổi với 1 nhân vật có thể cùng liên danh tranh cử, nhưng không tiết lộ danh tính người này.

Bà Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Bà từng là đồng minh của Tổng thống Marcos trong cuộc bầu cử năm 2022, trước khi quan hệ giữa hai bên rạn nứt. Ông Marcos cho biết việc luận tội thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp.