(GLO)- Tối 23-11, Cảnh sát Quốc gia Indonesia xác định 6 sĩ quan đương chức và đã rời lực lượng là nghi phạm trong vụ nghi âm mưu lật đổ chính phủ. Trong số này có cựu Cảnh sát trưởng Quốc gia Listyo Sigit Prabowo, người đã bị điều tra trong vụ nghe lén điện thoại Tổng thống Prabowo Subianto.

Tại cuộc họp báo ở Jakarta, ông Asep Safrudin, người đứng đầu Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Bareskrim), cho biết 5 nghi phạm còn lại là Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta Nasution, Tedjo Kusumo và Iman Imanuddin.

Trước đó, các ông Listyo, Slamet, Eko và Ahrie đã bị xác định là nghi phạm trong vụ án liên quan đến cáo buộc nghe lén, truy cập trái phép và xóa dữ liệu điện tử.

Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia công bố những vật chứng thu giữ trong vụ nghi âm mưu lật đổ chính phủ tại cuộc họp báo ở trụ sở cơ quan này ở Jakarta ngày 23-11. Ảnh: Nadia Putri Rahmani/Antara

Theo ông Asep, cơ quan điều tra nghi các sĩ quan đã bàn bạc và có bước chuẩn bị nhằm giúp ông Listyo giữ chức Cảnh sát trưởng Quốc gia vào thời điểm đó, đồng thời làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.

Cảnh sát cũng đang xác minh vai trò của một số nghi phạm trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ các hoạt động liên quan đến những cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây.

Thông tin từ cảnh sát cho biết lực lượng điều tra đã thu giữ 39 thiết bị điện tử, trong đó có điện thoại, máy tính xách tay và ổ cứng, cùng 735 triệu rupiah tiền mặt.

Trước đó, tại phiên làm việc với Ủy ban III của Hạ viện ngày 12-11, Cảnh sát trưởng Quốc gia Suyudi Ario Seto cho biết đã mở hướng điều tra nghi vấn lật đổ chính phủ từ vụ nghe lén.

Theo thông tin được cảnh sát công bố, ngoài Tổng thống Prabowo Subianto, những người bị nhắm tới còn có các quan chức chính phủ, chính trị gia và nhà hoạt động.

Liên quan đến vụ nghe lén, Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã quyết định sa thải ông Ahrie và ông Eko sau các phiên xem xét kỷ luật lần lượt vào ngày 10 và 17-11.