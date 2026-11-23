(GLO)- Hơn 12.000 khán giả được sơ tán khỏi nhà thi đấu Co-op Live ở Manchester (Anh) tối 22-11, sau khi 1 loại chất lạ phát tán trong đám đông tại buổi biểu diễn của rapper người Mỹ Don Toliver.

Theo cảnh sát, nhân viên nhà thi đấu báo tin ngay sau 22 giờ (giờ địa phương) khi một số khán giả có biểu hiện bất thường.

Khán giả được sơ tán khỏi buổi hòa nhạc của rapper Don Toliver. Ảnh: AFP

Cảnh sát kích hoạt cơ chế ứng phó sự cố nghiêm trọng để các đơn vị khẩn cấp phối hợp đưa khán giả ra ngoài và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Cơ quan Cấp cứu vùng Tây Bắc nước Anh cho biết nhân viên y tế đã kiểm tra sức khỏe cho hơn 50 người tại nhà thi đấu.

Một số người có triệu chứng ở mắt và đường hô hấp. Lực lượng cấp cứu cử đội chuyên trách đến hiện trường, tiến hành khử nhiễm để phòng ngừa và chuyển một người đến Bệnh viện Hoàng gia Manchester.

Cảnh sát xác nhận toàn bộ khán giả trong nhà thi đấu đã được sơ tán an toàn, đồng thời khuyến cáo những ai nhận thấy các tác dụng phụ hoặc cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện địa phương để kiểm tra.

Thông báo ban đầu của cảnh sát nêu khả năng chất lạ là hơi cay. Hiện, cơ quan chức năng đang xác định đó là chất gì và làm rõ nguyên nhân sự cố.