(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran tuyên bố tập kích trạm radar Mỹ tại Bahrain lần thứ 3 trong 5 ngày; Nga tuyên bố tập kích loạt nhà máy tên lửa, UAV của Ukraine; Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại châu Âu trước mùa lễ hội; Pháp bí mật triển khai binh sĩ đến Ukraine.

Iran tuyên bố tập kích trạm radar Mỹ tại Bahrain lần thứ 3 trong 5 ngày

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain sáng 17-11. Đây là lần thứ ba trong 5 ngày lực lượng này tuyên bố nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar Mỹ tại Bahrain.

UAV Arash rời bệ phóng trong diễn tập của quân đội Iran vào tháng 8-2022. Ảnh: Tasnim/VNE

Theo truyền hình nhà nước Iran IRIB, cuộc tập kích nhằm đáp trả việc UAV quân sự Mỹ xâm nhập không phận Iran và ngăn chặn các hoạt động mà Tehran coi là thù địch của Washington.

Truyền hình Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn cuộc tấn công, chưa ghi nhận thông tin về thương vong hay thiệt hại. Phóng viên Al Jazeera ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thủ đô Manama. Bộ Nội vụ Bahrain sau đó thông báo mối đe dọa đã qua và dỡ bỏ cảnh báo an ninh.

Trước đó, ngày 14 và 15-11, IRGC cũng tuyên bố tập kích các cơ sở radar Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, CENTCOM bác bỏ thông tin đánh trúng mục tiêu trong vụ việc ngày 14-11, cho biết đã bắn hạ 2 UAV Iran và không ghi nhận thiệt hại.

Bahrain hiện là nơi đặt nhiều cơ sở quân sự Mỹ, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm.

Nga tuyên bố tập kích loạt nhà máy tên lửa, UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng phục vụ quân đội Ukraine bằng tên lửa chính xác cao và UAV.

Đường bay của các tên lửa Nga. Đồ họa: X/AMK Mapping/VNE

Tại Kiev, các cơ sở của công ty Techno-Lynx và Ukrplastic bị nhắm mục tiêu với cáo buộc sản xuất UAV tấn công. Hai cầu Pivnichny và Pivdenny bắc qua sông Dnieper cũng trúng đòn, khiến hoạt động lưu thông bị đình chỉ, giao thông thành phố gián đoạn.

Nga còn tuyên bố tấn công các nhà máy sản xuất tên lửa FP-9, FP-5 và cơ sở chế tạo đầu đạn tại các tỉnh Zaporizhzhia, Cherkasy, Dnipropetrovsk; cùng trạm biến áp, nhà máy điện và hạ tầng cảng biển của Ukraine.

Theo tài khoản AMK Mapping, Nga đã phóng 46 tên lửa, gồm 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 10 tên lửa hành trình Iskander-K, 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon và 2 tên lửa Kh-59/69. Ít nhất 6 quả bị phòng không Ukraine đánh chặn.

Giới chức Kiev xác nhận hai cây cầu Pivnichny và Pivdenny bị tập kích. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các kỹ sư đang đánh giá thiệt hại để xác định thời điểm khôi phục hoạt động.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 1.441 UAV Ukraine trong đêm, đồng thời cho biết cầu Crimea nối bán đảo cùng tên với đất liền Nga bị tấn công và hư hại.

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại châu Âu trước mùa lễ hội

Các đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước châu Âu đồng loạt phát cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố khi mùa lễ hội đến gần.

Mỹ ban bố cảnh báo an ninh mùa lễ hội trên khắp châu Âu. Ảnh: Shutterstock/VNN

Theo hãng tin Anadolu, Đại sứ quán Mỹ tại London khuyến cáo công dân chú ý môi trường xung quanh, chủ động bảo đảm an toàn cá nhân, đặc biệt tại các sự kiện đông người.

Cảnh báo lưu ý những địa điểm như chợ, đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, cơ sở tôn giáo và khu vực công cộng có thể trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố và tội phạm.

Các đại sứ quán cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn đi lại, sinh hoạt tại châu Âu sau khi nhiều quốc gia ghi nhận các vụ đe dọa đánh bom giả nhằm vào ngành hàng không trong tháng này, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Mỹ khuyến nghị công dân theo dõi tin tức địa phương và đăng ký Chương trình đăng ký du khách thông minh (STEP) để nhận thông tin an ninh mới nhất tại các điểm đến.

Pháp bí mật triển khai binh sĩ đến Ukraine

Hãng thông tấn AFP ngày 16-11 dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết một lực lượng nhỏ binh sĩ Pháp đã hoạt động tại Ukraine trong vài tháng qua, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ bảo dưỡng vũ khí, không tham gia chiến đấu.

Binh sĩ Pháp vận hành pháo tự hành trong cuộc diễn tập ở Litva hôm 16-9. Ảnh: AFP/VNE

Các quân nhân này hỗ trợ bảo dưỡng pháo tự hành CAESAR, tiêm kích Mirage 2000 và tên lửa dẫn đường. Nhiệm vụ mang mật danh "Volia", do một sĩ quan cấp tướng chỉ huy, với các nhóm nhỏ được luân chuyển đến nhiều địa điểm.

Theo báo Le Monde, Pháp còn duy trì lực lượng phối thuộc với các đơn vị tình báo Ukraine, thực hiện nhiệm vụ quan sát tại những khu vực gần tiền tuyến hơn.

AFP cho biết Quốc hội Pháp dường như không được thông báo về hoạt động triển khai này. Giới chức Pháp cho rằng không cần quốc hội phê chuẩn do quy mô hạn chế và nhiệm vụ không liên quan đến chiến đấu. Hiện chưa rõ tổng số binh sĩ tham gia.

Một số nguồn tin cho biết Pháp sử dụng nhiệm vụ công khai mang tên Gerfaut tại Ba Lan để che giấu hoạt động triển khai lực lượng sang Ukraine. Từ năm 2023, quân đội Pháp đã huấn luyện tổng cộng 25.000 binh sĩ Ukraine tại Ba Lan và Pháp.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga đang đối đầu với "tập thể phương Tây" tại Ukraine. Từ khi xung đột bùng phát năm 2022, chưa có quốc gia nào xác nhận triển khai binh sĩ chính quy tham chiến cùng quân đội Ukraine.