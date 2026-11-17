(GLO)- Ngày 17-11, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh thông báo sẽ rời nhiệm sở, sau khi xuất hiện cáo buộc ông nhận 25 triệu USD liên quan một dự án đường sắt của chính phủ.

Theo hãng tin AP, quyết định được ông Khurelsukh đưa ra sau khi ông Nyambaatar Khishgee, cựu Thị trưởng thủ đô Ulaanbaatar, cáo buộc Tổng thống nhận 25 triệu USD liên quan dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait.

Ông Nyambaatar là thành viên đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền nhưng thuộc phe khác với Tổng thống.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh. Ảnh: AP

Cáo buộc tập trung vào việc trao hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cho tập đoàn Bodi International LLC vào năm 2019, thời điểm ông Khurelsukh giữ chức Thủ tướng.

Theo nội dung tố cáo, hợp đồng được giao mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh và Tổng thống bị cho là đã nhận tiền từ doanh nghiệp này.

Sau đó, đảng Dân chủ đối lập yêu cầu ông Khurelsukh từ chức, đồng thời thúc đẩy việc điều tra các quan chức liên quan đến những nghi vấn tham nhũng.

Trong tuyên bố ngày 17-11, ông Khurelsukh khẳng định chưa bao giờ chiếm đoạt tài sản của người dân hoặc nhà nước.

Ông cho biết sẽ bàn giao nhiệm vụ Tổng thống, trở thành công dân bình thường và hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, bảo vệ danh dự cá nhân.

Về phía doanh nghiệp, ngày 16-11, Bodi International LLC bác bỏ cáo buộc chi trả tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ và công chức, đồng thời khẳng định những thông tin liên quan là hành vi bôi nhọ danh dự doanh nghiệp.

Theo thông tin từ cơ quan chống tham nhũng Mông Cổ được công bố ngày 9-11, việc rà soát kê khai tài sản, thu nhập của Tổng thống trong 5 năm chưa phát hiện sai phạm.

Cơ quan này cũng cho biết chưa có bằng chứng về việc khoản tiền ứng trước 110 triệu USD liên quan dự án đường sắt được giao dịch bằng USD tiền mặt.

Quyết định từ chức của ông Khurelsukh cần được Quốc hội Mông Cổ chấp thuận mới có hiệu lực.

Ông Khurelsukh nhậm chức Tổng thống năm 2021, sau khi đảng Nhân dân Mông Cổ giành đa số ghế tại cơ quan lập pháp.

Những diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh đảng cầm quyền đối mặt với tình trạng chia rẽ nội bộ, khiến Mông Cổ phải bầu tới 3 thủ tướng trong vòng 9 tháng.