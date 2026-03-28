Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đệ đơn từ chức

(GLO)- Sau nhiều tháng đất nước Mông Cổ rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, ngày 27-3, Thủ tướng Gombojav Zandanshatar đã đệ đơn từ chức.

Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar từ chức. Ảnh: Asia Nikkei/TTXVN

Thủ tướng Gombojav Zandanshatar cho biết, ông tự nguyện từ chức trong "thời điểm đầy thách thức" khi thế giới có nhiều biến động, các cuộc xung đột đẩy giá dầu lên cao và làm tăng chi phí hàng hóa.

Chủ tịch Quốc hội Uchral Nyam-Osor nhiều khả năng sẽ thay ông Zandanshatar đảm nhiệm cương vị này.

Quốc hội Mông Cổ hiện có 30 ngày để bổ nhiệm một thủ tướng mới.

Tòa án Hiến pháp Mông Cổ đã bác bỏ nỗ lực của Quốc hội nhằm phế truất Thủ tướng Zandanshatar vào hồi tháng 10-2025, chỉ 4 tháng sau khi ông nhậm chức vào tháng 6-2025.

Quyết định từ chức của Thủ tướng Zandanshatar được dự báo sẽ khiến tình hình chính trị của Mông Cổ thêm bất ổn. Đảng Dân chủ Mông Cổ đối lập gần đây đã từ chối tham dự các phiên điều trần của Quốc hội kể từ khi kỳ họp mùa Xuân của cơ quan lập pháp khai mạc vào ngày 16-3.

Việc đảng đối lập tẩy chay Quốc hội đã làm gián đoạn các phiên họp tại cơ quan này và hạn chế hoạt động lập pháp.

Trong khi đó, đảng MPP cầm quyền cũng đang đối mặt với sự chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc. Dự kiến đảng này sẽ đề cử người kế nhiệm ông Zandanshatar tại đại hội sắp tới, mặc dù ngày cụ thể vẫn chưa được xác nhận.