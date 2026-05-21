Tin thế giới sáng 21-5: Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

(GLO)- Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran; Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng; Mỹ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại Nhật Bản; Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha bị điều tra với những cáo buộc nghiêm trọng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-5.

Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tối 20-5 cho biết, lực lượng này vừa chặn bắt một tàu chở dầu treo cờ Iran trên vịnh Oman. Phương tiện bị bắt là tàu M/T Celestial Sea, bị cáo buộc vi phạm phong tỏa của hải quân Mỹ. Các binh sỹ Mỹ đã đổ bộ lên tàu và tiến hành lục soát.

Phương tiện sau đó được trả tự do, nhưng bị yêu cầu thay đổi hướng di chuyển. Trước đó, CENTCOM thông báo đã chặn và buộc hơn 90 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển, kể từ khi hải quân Mỹ thiết lập phong tỏa với các cảng của Iran ngày 13-4.

Tàu USS Rafael Peralta đang truy đuổi và chặn tàu mang cờ Iran. Ảnh: Reuters

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua thông báo đã cho phép 26 tàu thương mại, gồm cả tàu chở dầu, tàu container và tàu chở hàng rời, được lưu thông qua eo biển Hormuz. Thông báo khẳng định, các tàu lưu thông theo hướ7ng dẫn an toàn và có sự đảm bảo an ninh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, quốc tịch cụ thể của các tàu không được đề cập.

Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Theo tờ Times of Israel ngày 20-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Cuộc xung đột Mỹ-Iran khiến việc vượt qua eo biển Hormuz trở thành một thử thách khó khăn đối với các hãng vận tải biển toàn cầu. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo “việc quay trở lại xung đột với Iran sẽ dẫn đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho Mỹ” khi ông dẫn báo cáo gần đây của Quốc hội Mỹ thừa nhận việc mất hàng chục máy bay trong các chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này đang chuẩn bị cho hành động “phản ứng mạnh mẽ” đối với các cuộc tấn công tiềm tàng mới từ phía Mỹ và Israel.

Iran đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington có thể tiếp tục tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài trong những ngày tới.

Mỹ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại Nhật Bản

Ngày 20-5, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành bắn thử 12 quả tên lửa từ bệ phóng di động - Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), tại trường bắn ở chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng sử dụng loại vũ khí ngày càng quan trọng này trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.

Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS). Ảnh: PAP/TTXVN

HIMARS là bệ phóng được gắn trên xe tải quân sự, có thể nhanh chóng ra khỏi vị trí ẩn nấp để phóng tên lửa, sau đó di chuyển nhanh đến vị trí mới để tránh bị phản công.

Chiến thuật “bắn rồi rút lui” ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thiết bị bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi hơn trên chiến trường, khiến các vị trí cố định dễ bị tấn công hơn.

Hệ thống này cũng đã được Mỹ sử dụng ở Iraq và Afghanistan trước đây. Gần đây nhất, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã triển khai hệ thống HIMARS trong cuộc tấn công mở đầu nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Israel tiếp tục tấn công tại miền Nam Liban

Các cuộc tấn công của Israel vào Liban vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Liban trong ngày 20-5.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liban (NNA), các cuộc tấn công của Israel trong ngày 20-5, tại các ngôi làng Doueir, Tibnin và Burj Shemali ở miền Nam Liban, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Một chiếc ô tô bốc cháy sau khi trúng đòn tấn công của Israel. Ảnh: AP

Các cuộc tấn công mới của Israel tiếp diễn, khi một ngày trước đó, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Liban.

Israel cũng mở rộng chiến dịch quân sự bằng các cuộc tấn công tại thung lũng Bekaa ở miền Đông Liban, nhắm mục tiêu vào các làng mạc nơi đa số người Hồi giáo Shitte ủng hộ Hezbollah sinh sống.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực Haddatha, Biyyada và Rashaf ở miền Nam Liban.

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha bị điều tra với những cáo buộc nghiêm trọng

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối chính trị lớn sau khi bị Tòa án quốc gia nước này đưa vào diện điều tra với những cáo buộc nghiêm trọng, như tổ chức tội phạm và làm giả tài liệu liên quan đến vụ giải cứu hãng hàng không Plus Ultra.

Ông José Luis Rodríguez Zapatero khẳng định chưa từng nhận hoa hồng từ Plus Ultra. Ảnh: AP

Theo các tài liệu điều tra được công bố ngày 19-5, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng của ông Zapatero tại Madrid cùng nhiều công ty liên quan, trong đó có doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến gia đình ông. Thẩm phán José Luis Calama đã triệu tập cựu Thủ tướng ra hầu tòa vào ngày 2-6 tới. Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, một cựu Thủ tướng bị điều tra trong một vụ án tham nhũng quy mô lớn.

Tâm điểm vụ việc là gói cứu trợ trị giá 53 triệu euro mà chính phủ Tây Ban Nha cấp cho hãng hàng không Plus Ultra vào năm 2021, thời điểm ngành hàng không lao đao vì đại dịch COVID-19. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, ông Zapatero bị nghi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để vận động trái quy định nhằm giúp hãng hàng không này nhận được khoản hỗ trợ từ chính phủ.