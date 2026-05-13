Tin thế giới sáng 13-5: Nga thử thành công "siêu tên lửa" đạn đạo liên lục địa Sarmat

(GLO)- Nga thử thành công "siêu tên lửa" đạn đạo liên lục địa Sarmat; Reuters: Ả rập Xê út từng tấn công Iran; Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ; Greenland chưa đạt được thỏa thuận mới với Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-5.

Nga thử thành công "siêu tên lửa" đạn đạo liên lục địa Sarmat

Ngày 12-5, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga tại một địa điểm không xác định. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Hiệp ước New START với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực hồi tháng 2-2026.

Sau khi nhận báo cáo vụ phóng thành công, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định "đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp trực tuyến với Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Đại tướng Sergei Karakayev ngày 12-5-2026. Ảnh: Reuters

Ông cho biết loại tên lửa này có thể mang đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu, đồng thời nói thêm rằng Sarmat sẽ được đưa vào trạng thái "trực chiến" từ cuối năm nay.

Theo ông Putin, tên lửa được thử nghiệm có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km (22.000 dặm).

Sarmat được NATO định danh là "Satan II", là loại tên lửa ICBM đầu tiên được sản xuất tại Nga thời hậu Xô Viết và được xếp vào loại "siêu nặng."

Reuters: Ả rập Xê út từng tấn công Iran

Các máy bay chiến đấu F-15SA của Ả rập Xê út. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời hai quan chức phương Tây được thông báo về vấn đề này cùng hai quan chức Iran cho biết Ả rập Xê út đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự không được công bố nhằm vào lãnh thổ Iran để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này trong cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công do Không quân Ả rập Xê út thực hiện và được cho là diễn ra vào cuối tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên được biết đến mà vương quốc này tiến hành hành động quân sự trực tiếp chống lại Iran.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ả rập Xê út từ chối trả lời trực tiếp về việc liệu các cuộc tấn công có diễn ra hay không. Bộ Ngoại giao Iran cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Iran tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm đối phó Mỹ và Israel

Binh sỹ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham gia cuộc tập trận. Ảnh: DEPA Press

Ngày 12-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho “mọi kịch bản đối đầu,” trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc diễn tập có sự tham gia của IRGC cùng lực lượng bán quân sự Basij trực thuộc IRGC.

Tướng Hassan Hassanzadeh, chỉ huy IRGC tại Tehran, cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó với mọi động thái của Mỹ và Israel.

Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Tối 12-5, Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Siêu tàu dầu Agios Fanourios I là 1 trong 3 siêu tàu rời Hormuz thành công trong tuần qua. Ảnh: Marine Traffic

Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Nguồn tin nhấn mạnh, những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán Mỹ-Iran. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới chắc chắn không thể diễn ra.

Greenland chưa đạt được thỏa thuận mới với Mỹ

Ngày 12-5, Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, cho biết các cuộc đàm phán giữa vùng lãnh thổ tự trị này, Đan Mạch và Mỹ về tương lai hòn đảo đang có tiến triển, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen, ông Nielsen khẳng định: "Chúng tôi đang đàm phán nhưng vẫn chưa có thỏa thuận. Chúng tôi đã có một hiệp ước quốc phòng với Mỹ, trong đó việc lập thêm căn cứ là hoàn toàn khả thi nếu họ muốn. Ngay từ đầu, chúng tôi đã sẵn sàng và tuyên bố rằng chúng tôi sẵn lòng làm nhiều hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn... về mặt an ninh quốc gia cũng như quốc tế. Yêu cầu duy nhất của chúng tôi là sự tôn trọng."

Thủ tướng vùng lãnh thổ tự trị này cũng cho biết đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Greenland, Jeff Landry đã đề nghị một cuộc họp vào tuần tới khi ông này đến thăm Nuuk (thủ phủ của Greenland), nhưng hiện vẫn chưa có chương trình nghị sự cụ thể.