Tin thế giới sáng 26-5: Phái đoàn Iran tới Qatar trong nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ

(GLO)- Phái đoàn Iran tới Qatar trong nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ; Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz; ​Nga cảnh báo sẽ tập kích lớn vào Kiev; Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-5.

Phái đoàn Iran tới Qatar trong nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ

Kênh Al Jazeera của Qatar ngày 25-5 cho biết một phái đoàn Iran đã tới Qatar khi Tehran và Washington đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến có nguy cơ làm rạn nứt Trung Đông và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Iran tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Mỹ ngày 11-4-2026. Ảnh tư liệu: AFP

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati được cho là đã có mặt tại Doha vào tối 25-5 để thảo luận các điểm còn bế tắc liên quan đến thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng giữa Mỹ-Israel với Iran.

Các cuộc đàm phán tại Qatar diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào đầu tuần rằng một thỏa thuận với Iran phải “có ý nghĩa”, đồng thời cảnh báo rằng nếu không sẽ là “không có thỏa thuận”.

Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

﻿Một chiếc xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Vịnh Ba Tư. Ảnh: Getty

Theo các nguồn tin này, vụ việc xảy ra hôm 25-5, đúng thời điểm các nhà đàm phán Mỹ và Iran tới Qatar nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc.

Kênh SNN của Iran cho biết cuộc tấn công nhằm vào các tàu Iran diễn ra ở phía nam đảo Larak, khu vực hẹp nhất của eo biển Hormuz – nơi đang chịu sự phong tỏa từ cả Mỹ và Iran. SNN dẫn các nguồn tin nói rằng ít nhất 3 thủy thủ Iran đã thiệt mạng.

Các phương tiện truyền thông Iran cũng đưa tin về hàng loạt vụ nổ tại Bandar Abbas, thành phố cảng chiến lược nằm gần một căn cứ hải quân của Iran.

​Nga cảnh báo sẽ tập kích lớn vào Kiev

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25-5 ra tuyên bố cho hay nước này sắp tiến hành loạt cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại thủ đô Kiev.

Mục tiêu mà Nga liệt kê bao gồm các cơ sở phục vụ thiết kế, sản xuất, lập trình máy bay không người lái (UAV) mà Moskva cho rằng đang được Kiev triển khai "dưới sự hỗ trợ của chuyên gia NATO". Quân đội Nga cũng sẽ nhắm vào cả các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy của Ukraine.

"Do các cơ sở này nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng cảnh báo người dân thủ đô Ukraine không nên tiếp cận các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền", Bộ Ngoại giao Nga nêu.

Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ

Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gulmarg Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật trong điều kiện thời tiết xấu ngày 25-5.

Sự cố cáp treo tại Ấn Độ. Ảnh: ANI

Theo cảnh sát Jammu & Kashmir, sự cố xảy ra khi hệ thống cáp treo Gulmarg Gondola – tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Apharwat cao khoảng 4.200 mét – bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật.

Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ.

Thủ hiến vùng Jammu & Kashmir, ông Omar Abdullah cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do “lỗi kỹ thuật”, đồng thời khẳng định toàn bộ cabin vẫn giữ nguyên trạng trong suốt sự cố.