Tin thế giới sáng 23-5: Tổng thống Putin lệnh khẩn, đáp trả Ukraine sau vụ tấn công trường Lugansk

(GLO)- Tổng thống Putin lệnh khẩn, đáp trả Ukraine sau vụ tấn công trường Lugansk; Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ; Nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy hóa dầu ở Hungary; WHO nâng cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lên mức 'rất cao'

Tổng thống Putin lệnh khẩn, đáp trả Ukraine sau vụ tấn công trường Lugansk

Tổng thống Vladimir Putin cho biết khoảng 15 người vẫn còn mất tích sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá trường học ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk ở miền Đông Ukraine, khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát.

Hiện trường vụ trường cao đẳng nghề ở Lugansk bị tấn công ngày 22-5. Ảnh: RT

Theo Tổng thống Putin, ít nhất 39 người bị thương và 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ông loại trừ khả năng trường học bị tấn công nhầm, lưu ý rằng 16 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cùng một địa điểm trong 3 đợt, mà không có bất kỳ vị trí quân sự nào gần đó.

Nhà lãnh đạo Nga lên án vụ việc này, đồng thời tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị trả đũa Ukraine sau vụ tấn công.

“Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ thị thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về hành động này. Trong những trường hợp như vậy, chỉ riêng tuyên bố từ Bộ Ngoại giao là không đủ. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đã được lệnh phải đệ trình các đề xuất của mình”, ông Putin nhấn mạnh.

Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 22-5 cho biết, bất kỳ yêu cầu nào đòi hỏi Iran phải bàn giao uranium làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ đều không khả thi.

"Chúng ta sẽ không thể đi đến một kết luận nào nếu cố gắng đi sâu vào các chi tiết liên quan đến lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao tại Iran", vị quan chức này khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Aljazeera

Ông Baghaei cũng cho biết một phái đoàn Qatar đang tiến hành các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, đồng thời nói thêm rằng Pakistan tiếp tục là bên trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran lưu ý, các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ hiện vẫn chưa ở giai đoạn cuối cùng và rất khó để nói liệu một thỏa thuận có thể đạt được "trong vòng vài tuần hay vài tháng" hay không.

Ông Baghaei cho hay khác biệt giữa Tehran và Washington hiện rất "sâu sắc và đáng kể".

Nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy hóa dầu ở Hungary

Ngày 22-5, một vụ nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một cơ sở hóa dầu của công ty dầu khí MOL ở thành phố Tiszaujvaros, Đông Bắc Hungary, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Cột khói bốc lên từ vụ nổ. Ảnh: Péter Magyar / Facebook

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Istvan Kapitany cho biết vụ nổ xảy ra trong lúc cơ sở này chuẩn bị khởi động lại nhà máy Olefin-1.

Các cơ quan quản lý thảm họa địa phương và lực lượng cứu hỏa từ thành phố lân cận Miskolc đã được điều động đến tham gia công tác cứu hộ. Dịch vụ Cứu thương quốc gia triển khai 3 máy bay trực thăng và một số xe cứu thương đến hiện trường để vận chuyển người bị thương.

Hầu hết những người bị thương chỉ bị bỏng nhẹ và một vài người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lên mức 'rất cao'

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22-5 cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo đang “lan rộng nhanh chóng”, đồng thời nâng mức đánh giá rủi ro tại quốc gia này từ “cao” lên “rất cao”.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân để phát hiện các trường hợp nhiễm virus Ebola ở Goma, CHDC Congo, ngày 19-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN﻿

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch bệnh hiện đã vượt xa các số liệu xác nhận ban đầu. WHO cho biết CHDC Congo chính thức ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola và 7 ca tử vong, nhưng thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan tới dịch bệnh.

Tại nước láng giềng Uganda, giới chức y tế xác nhận 2 ca mắc liên quan tới người di chuyển từ CHDC Congo, trong đó có 1 người đã tử vong. WHO đánh giá nguy cơ lây lan ở cấp khu vực hiện ở mức “cao”, trong khi nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức “thấp”.

Đợt dịch lần này do chủng Bundibugyo gây ra, một trong những biến thể Ebola chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. WHO cho biết hiện chỉ có vaccine và liệu pháp điều trị dành cho chủng Ebola, trong khi các chủng Sudan và Bundibugyo chưa có giải pháp đặc trị được cấp phép.