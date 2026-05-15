Tin thế giới sáng 15-5: Tổng thống Ukraine chỉ đạo khẩn sau cuộc tập kích lớn chưa từng có của Nga

(GLO)- Iran cấp phép cho 30 tàu đi qua eo Hormuz trong một ngày; Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị; Tổng thống Ukraine chỉ đạo khẩn sau cuộc tập kích lớn chưa từng có của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-5.

Iran cấp phép cho 30 tàu đi qua eo Hormuz trong một ngày

Iran thông báo đã cấp phép cho 30 tàu di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt. Động thái này được chú ý khi tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch toàn cầu vẫn trong tình trạng đình trệ nghiêm trọng.

Tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố chính thức, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz đêm 13-5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo Hormuz kể từ đêm 13-5, cũng chưa được công bố.

Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị

Quốc hội Iraq ngày 14-5 đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi (trái) tới lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới ở Quốc hội nước này, tại thủ đô Baghdad ngày 14-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Nizar Amidi đánh giá việc Quốc hội thông qua nội các là “một dấu mốc quốc gia quan trọng” và là bước đi mang tính hiến pháp nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và chủ quyền của đất nước. Ông Amidi chúc mừng Thủ tướng Zaidi và các bộ trưởng đã giành được sự tín nhiệm của Quốc hội, đồng thời bày tỏ hy vọng nội các sẽ sớm được hoàn thiện để triển khai hiệu quả chương trình hành động của chính phủ và đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Theo quy định của Iraq, một chính phủ được thông qua khi Quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trong nội các. Chính phủ của ông Zaidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng, song danh sách vẫn chưa hoàn tất do các đảng phái chủ chốt tiếp tục đàm phán về một số vị trí. Hãng thông tấn nhà nước INA cho biết “đa số tuyệt đối” nghị sĩ đã phê chuẩn 14 đề cử bộ trưởng được đưa ra bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine chỉ đạo khẩn sau cuộc tập kích lớn chưa từng có của Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ đạo quân đội Ukraine chuẩn bị "các phương án phản ứng khả thi" trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay của Nga.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các bước có thể tăng cường phản ứng chung: các lệnh trừng phạt phải khiến tác động đến Nga nhiều hơn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram ngày 14-5, kêu gọi các đồng minh phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Ông cho biết, trong làn sóng tấn công ồ ạt vào ngày 13 và14-5, Nga đã phóng tổng cộng 1.567 máy bay không người lái (UAV) và 56 tên lửa bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa không đối đất siêu thanh Kinzhal vào Ukraine.

Cuộc tập kích nhắm vào thủ đô Kiev và hàng loạt khu vực khắp Ukraine và có thể coi là làn sóng không kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra. Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

IAEA cảnh báo nhiều UAV lảng vảng gần các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine

Ngày 14-5, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo sự gia tăng đáng kể hoạt động của máy bay không người lái (UAV) gần một số nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong tuần này.

Khu vực bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ. Ảnh: AFP

Theo IAEA, từ ngày 13 đến 14-5, hơn 160 UAV được ghi nhận ở khu vực lân cận các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi, Rivne và Nam Ukraine, cũng như khu vực Chernobyl.

Cơ quan này cho biết không có tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân tại các địa điểm này nhưng cho biết hoạt động này gây ra "rủi ro đáng kể đối với an toàn và an ninh hạt nhân".

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự gần các cơ sở hạt nhân và nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế.

Chính phủ Yemen đạt thỏa thuận với Houthi về trao đổi tù nhân quy mô lớn

Ngày 14-5, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại nước này đã đạt thỏa thuận trao đổi tổng cộng khoảng 1.750 tù nhân sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen, ngày 11-3-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo từ cả chính phủ Yemen và lực lượng Houthi, hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Amman của Jordan, bao gồm việc phóng thích các tù nhân liên quan đến Chính phủ Yemen, lực lượng Houthi, thành viên của liên quân do Saudi Arabia (Arập Xêút) dẫn đầu tại Yemen.

Đại diện của lực lượng Houthi xác nhận hai bên đã ký danh sách trao đổi cuối cùng tại Amman, bao gồm khoảng 1.100 tù nhân Houthi đang bị lực lượng chính phủ Yemen giam giữ và khoảng 580 tù nhân do Houthi giam giữ.

Theo ông Yahya Kazman, Phó trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Yemen, đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bất ổn xảy ra từ năm 2014. Ông Kazman cũng đánh giá đây là bước đi nhân đạo quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn cho các tù nhân và gia đình họ.