Tin thế giới tối 25-5: Moscow cáo buộc Kiev tiếp tục tập kích, khiến nhiều người thiệt mạng

(GLO)- Moscow cáo buộc Kiev tiếp tục tập kích, khiến nhiều người thiệt mạng; Iran lên tiếng sau khi Mỹ tuyên bố sắp đạt thỏa thuận hòa bình; Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan ...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-5.

Moscow cáo buộc Kiev tiếp tục tập kích, khiến nhiều người thiệt mạng

Trong khi Ukraine yêu cầu Liên Hợp Quốc họp khẩn về các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga vào thủ đô Kiev, Moscow ngày 25-5 cáo buộc Ukraine tiếp tục tập kích khiến 6 dân thường thiệt mạng.

Theo Kyiv Independent, Ukraine đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) họp khẩn cấp sau các cuộc không kích quy mô lớn của Nga trong đêm 23, rạng sáng 24-5 nhắm vào khu vực Kiev. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi một "phản ứng thích đáng và mạnh mẽ" từ các tổ chức quốc tế.

Cảnh hoang tàn tại Ukraine sau khi hứng loạt tên lửa Oreshnik, Iskander. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong trận oanh tạc này, khiến ít nhất 4 người chết và khoảng 100 người bị thương. Trong đó, Kyiv chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Song song với các tranh cãi ngoại giao, xung đột trên thực địa vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 25-5, Moscow tiếp tục cáo buộc Kiev cố tình oanh tạc các vùng biên giới như Belgorod, Bryansk và Donetsk, khiến thêm 6 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Tàu chở khí gas cập cảng Nga bị gài mìn xuất xứ từ khối NATO

Cơ quan chức năng Nga cho biết, một tàu chở khí gas gần đây cập cảng tại tỉnh Leningrad bị phát hiện gài mìn từ tính ở phần thân tàu.

Thiết bị nổ gắn ở thân tàu Arrhenius. Video: RT/FSB

Đoạn trích thông cáo của ICR viết: “Các thợ lặn đã phát hiện những quả mìn từ tính được sản xuất công nghiệp tại một trong những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được gắn trên thân con tàu Arrhenius, khi phương tiện trên xuất hiện ở cảng Ust-Luga. Những quả mìn sau đó bị các mật vụ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), quân nhân Bộ Quốc phòng và Vệ binh quốc gia Nga vô hiệu hóa”.

Được biết, tàu Arrhenius từng xuất hiện tại cảng Antwerp của Bỉ trước khi cập cảng Ust-Luga, Nga vào ngày 20-5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời khai của thuyền trưởng, trước khi dỡ hàng tại cảng Antwerp của Bỉ, tàu Arrhenius đã neo đậu ở đây khoảng 1 ngày rưỡi vì các công nhân ở cảng này đình công.

Iran lên tiếng sau khi Mỹ tuyên bố sắp đạt thỏa thuận hòa bình

Ngày 25-5, Iran xác nhận đạt được hiểu biết chung với Mỹ trên nhiều phương diện nhưng bác bỏ thông tin thỏa thuận hòa bình đang cận kề.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết: "Sẽ là chính xác nếu nói rằng chúng tôi đã đạt được kết luận đối với phần lớn các vấn đề đang được thảo luận. Tuy nhiên, nếu bảo rằng điều này đồng nghĩa với việc việc ký kết một thỏa thuận đã cận kề, thì không ai có thể đưa ra lời khẳng định như vậy".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters

Đây là bình luận chính thức đầu tiên của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 23-5 thông báo thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Iran “phần lớn đã đàm phán xong”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24-5 cho biết, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sẽ thành hình "ngay hôm nay”. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ đạo đoàn đàm phán của Mỹ không vội ký thỏa thuận với Iran vì “thời gian đang đứng về phía chúng ta”.

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 25-5 tại vùng tây bắc Pakistan.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP

Chiếc xe buýt chở khách đang di chuyển từ Swat đến Peshawar (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa) thì gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng lại bên vệ đường. Khi các hành khách bước ra khỏi xe và đang đứng chờ gần đó, một chiếc xe tải nhỏ đã mất lái, lao thẳng vào đám đông và chiếc xe buýt đang đỗ.

Nhiều hành khách trong chuyến đi đang trên đường trở về nhà trước thềm lễ Eid, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hồi giáo.

Nhóm giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan tham gia cứu hộ ở Lào

Các chuyên gia cứu hộ hang động từ Thái Lan, từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên “Lợn rừng” năm 2018, đã tới Lào hỗ trợ tìm kiếm 7 người mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở tỉnh Xaysomboun.

Nhóm cứu hộ Thái Lan cùng các lực lượng ở Lào chạy đua với thời gian tìm kiếm người mắc kẹt trong hang động. Ảnh: CIA News Thailand Facebook

Nhóm 7 người dân địa phương đã vào một hang động tại huyện Long Chanh, tỉnh Xaysomboun ở miền Trung Lào ngày 20-5 để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn gây lũ quét đã làm nước dâng cao, chặn lối thoát khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong.

Chính quyền và người dân địa phương đã triển khai nhiều biện pháp bơm nước ra khỏi hang động nhằm mở đường tiếp cận, song lực lượng cứu hộ đến nay vẫn chưa thể liên lạc với những người bị nạn.

Ngày 25-5, hai chuyên gia cứu hộ hang động người Thái Lan cùng một chuyên gia Phần Lan đã tới khu vực xảy ra vụ việc để hỗ trợ công tác cứu hộ. Những người này từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên “Lợn rừng” mắc kẹt gần ba tuần trong hang Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan năm 2018.