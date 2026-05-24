Tin thế giới sáng 24-5: Tổng thống Trump thông báo sớm công bố thỏa thuận với Iran

(GLO)- Tổng thống Trump thông báo sớm công bố thỏa thuận với Iran; Nga tập kích miền nam, miền đông Ukraine, nhiều thương vong; Ukraine bác đề xuất “thành viên liên kết,” kêu gọi EU sớm kết nạp; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-5.

Tổng thống Trump thông báo sớm công bố thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một bản ghi nhớ liên quan đến hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong” và các chi tiết cuối cùng hiện đang được thảo luận, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại như một phần của thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sáng 24-5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “vừa có một cuộc điện đàm rất tốt” ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo và quan chức từ Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran và nhiều quốc gia khác như đã nêu ở trên”.

Tổng thống Trump còn cho biết ông cũng đã có cuộc điện đàm riêng “rất tốt đẹp” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nga tập kích miền nam, miền đông Ukraine, nhiều thương vong

Giới chức địa phương Ukraine ngày 23-5 cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến nhiều dân thường thương vong tại miền nam và miền đông nước này.

﻿Hậu quả của một vụ không kích bằng UAV của Nga nhắm vào Balakliya, Kharkiv, ngày 23-5. Ảnh: Telegram

Tại tỉnh Odessa, Tỉnh trưởng Oleh Kiper cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga đã nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo thông tin ban đầu, có 9 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. 7 người phải nhập viện điều trị.

Các đòn không kích của Nga cũng nhằm vào tỉnh Kharkiv, bao gồm thành phố Balakliya. Chính quyền địa phương cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 9 người bị thương.

Tại thủ đô Kiev, nhiều tiếng nổ vang lên trong đêm khi Nga triển khai UAV tấn công thành phố, theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv. Cảnh báo không kích tiếp tục được phát đi lúc 23 giờ 07 ngày 23-5 (giờ địa phương) khi nhiều UAV khác tiếp cận thủ đô.

Trước đó cùng ngày, nhiều khu vực khác ở Ukraine đã ghi nhận thương vong từ các đòn không kích của Nga.

Ukraine bác đề xuất “thành viên liên kết,” kêu gọi EU sớm kết nạp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23-5 khẳng định nước này xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng nước này đang bảo vệ châu Âu thông qua việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN

Trong thông điệp hằng ngày, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine phải được hưởng “đầy đủ quyền lợi” trong EU và kêu gọi khối 27 thành viên thúc đẩy đàm phán kết nạp.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất trao cho Kiev quy chế “thành viên liên kết” không có quyền biểu quyết trong thời gian chờ hoàn tất tiến trình gia nhập EU.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU năm 2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, và bắt đầu đàm phán gia nhập từ năm 2024.

Tiến trình này từng bị đình trệ do sự phản đối của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban, song đang xuất hiện hy vọng mới sau khi ông Orban thất cử trước đối thủ Peter Magyar.

EU hiện cũng yêu cầu Ukraine đẩy mạnh chống tham nhũng - một trong những điều kiện then chốt để gia nhập khối.

Israel tấn công một doanh trại quân đội Liban

Ngày 23-5, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Liban, trong đó bao gồm cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Liban.

Theo tuyên bố của quân đội Liban, cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một doanh trại quân đội ở thành phố Nabatieh thuộc miền Nam nước này, khiến 1 binh sĩ bị thương.

Ảnh minh họa: Reuters

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cũng đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại hơn 10 khu vực ở miền Nam nước này. Trong đó một cuộc tấn công gần bệnh viện Hiram tại thành phố Tyre, khiến bệnh viện này bị hư hại và khoảng 30 nhân viên y tế bị thương.

Quân đội Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào một số khu vực tại miền Đông Liban, tuyên bố tấn công một cơ sở ngầm của Hezbollah được sử dụng để sản xuất vũ khí.

Ngoài ra, quân đội Israel tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền Nam Liban, khi lực lượng này dự kiến ​​thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.

Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ

Theo giới chức địa phương và truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 23-5, ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại hai bang miền nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana do nắng nóng khắc nghiệt.

Một người phụ nữ đi lấy nước tại vùng sa mạc ở Barmer, bang Rajasthan (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Tại bang Telangana, có 16 người tử vong trong mùa hè năm nay do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài.

Còn ở bang lân cận Andhra Pradesh, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 21 người đã tử vong do say nắng và sốc nhiệt.

Chính quyền hai bang khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh tim cần uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục là khu vực nóng nhất thế giới trong ngày 23-5. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận lên tới 47 độ C.