Tin thế giới sáng 13-6: Iran nói có thể ký kết bản ghi nhớ với Mỹ trong vài ngày tới

(GLO)- Iran nói có thể ký kết bản ghi nhớ với Mỹ trong vài ngày tới; Hezbollah hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm Liban; Ukraine cảnh báo Nga sắp phóng tên lửa Oreshnik; Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-6.

Iran nói có thể ký kết bản ghi nhớ với Mỹ trong vài ngày tới

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 12-6 cho biết, Mỹ và Iran có thể ký kết một bản ghi nhớ từ xa trong vài ngày tới.

Theo ông Araghchi, văn kiện này sẽ được ký kết và công bố sau khi giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán hoàn tất. Bản ghi nhớ sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cũng như vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Ông Araghchi cho biết thỏa thuận cũng bao gồm các giải pháp cho cuộc xung đột tại Liban và “tất cả các mặt trận khác”.

Ngoài ra, văn kiện này sẽ tập trung xử lý những nguồn cơn căng thẳng khác trong quan hệ giữa Washington và Tehran, trong đó có một cam kết bằng văn bản từ phía Mỹ về việc “tôn trọng chủ quyền của Iran”.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định Tehran sẵn sàng quay trở lại xung đột nếu Mỹ lựa chọn con đường đối đầu. “Nếu các điều khoản của bản ghi nhớ không được tôn trọng, thỏa thuận cuối cùng sẽ không được ký kết”, ông nói.

Hezbollah hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm Liban

Ngày 12-6, ông Hassan Fadlallah, nghị sĩ Quốc hội Liban và là thành viên Hezbollah, cho biết nếu một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đạt được, phong trào này hoàn toàn tin tưởng Iran sẽ đưa lệnh ngừng bắn tại Liban vào thỏa thuận.

Nghị sĩ Hassan Fadlallah. Ảnh: Reuters

Lực lượng Israel đã chiếm đóng nhiều khu vực ở miền Nam Liban, tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Liban trong những ngày qua. Bộ Y tế Liban hôm qua cho biết, ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương ở miền Nam Liban, do các cuộc tấn công của Israel trong 72 giờ qua.

Các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Liban, tập trung vào thành phố ven biển Tyre, cũng như tại các khu vực Nabatieh và Marwanieh. Israel cũng không kích vào khu vực Baalbek thuộc miền Đông Liban hôm 11-6.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ Israel tại miền Nam Liban, nhưng không nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào trên lãnh thổ Israel trong những ngày gần đây.

Ukraine cảnh báo Nga sắp phóng tên lửa Oreshnik

Ngày 12-6, Không quân Ukraine cho rằng lực lượng Nga rất có khả năng sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhằm vào Ukraine trong vòng 24 giờ tới.

Hình ảnh được trích từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy quá trình triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga đã phóng loại tên lửa này 3 lần trong suốt cuộc chiến. Tên lửa đạn đạo tầm trung này được cho là phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối đất Rubezh. Lần phóng gần đây nhất là vào ngày 24-5.

Lần phóng dự kiến ​​sẽ xuất phát từ bãi phóng Kapustin Yar ở miền nam nước Nga, Không quân Ukraine cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine hãy nghiêm túc xem xét các cảnh báo không kích trong những ngày tới, cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga có thể sắp xảy ra.

Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế

Ngày 13-6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là "thông minh" để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: Europa Press

​Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết các biện pháp này nhằm "giải quyết những mâu thuẫn" trong mô hình kinh tế và mở rộng quản lý doanh nghiệp địa phương, trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng.

Nhà lãnh đạo Cuba giải thích rằng gói biện pháp này nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nền kinh tế có khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa kế hoạch và động lực, cũng như nhằm loại bỏ các trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Trong số các biện pháp được công bố, có một điểm đã được nhấn mạnh trước đây: mở rộng quyền tự chủ của các địa phương, cho phép mỗi địa phương tự xác định các chủ thể kinh tế của mình và cách thức tương tác giữa chúng.

Theo các báo cáo, các địa phương có thể nhập khẩu và xuất khẩu mà không cần thông qua các cơ cấu cấp cao hơn, quản lý doanh thu ngoại tệ, quản lý đầu tư nước ngoài – bao gồm cả đầu tư từ người Cuba cư trú ở nước ngoài – và phê duyệt đầu tư từ người Cuba cư trú trong nước.