Hưng Định City chính thức mở bán quỹ căn đẹp nhất: Cơ hội vàng để sở hữu bất động sản trung tâm

(GLO)- Hưng Định City chính thức mở bán 91 sản phẩm được lựa chọn tại nhiều vị trí nổi bật trong tổng thể dự án, từ biệt thự đảo, biệt thự ven hồ đến shophouse khu vực Tháp đồng hồ.

Quỹ hàng hữu hạn, cơ cấu sản phẩm đa dạng cùng loạt chính sách tài chính đang mở thêm cơ hội cho khách hàng sở hữu bất động sản tại khu vực trung tâm An Nhơn.

Phối cảnh dự án

Trong một khu đô thị, không phải mọi bất động sản đều có giá trị giống nhau. Những sản phẩm nằm gần trục thương mại, tiếp cận cảnh quan, sở hữu khoảng thoáng hoặc hiện diện trên các luồng di chuyển chính thường có lợi thế rõ rệt cả về trải nghiệm sống lẫn khả năng khai thác lâu dài.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong đợt mở bán mới của Hưng Định City khi chủ đầu tư đưa ra thị trường 91 sản phẩm, trải rộng ở nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Điểm chung là các sản phẩm này đều được hưởng lợi từ vị trí trung tâm, hệ sinh thái tiện ích và không gian thương mại đã được hoạch định trong tổng thể khu đô thị.

Với người mua ở thực, đây là cơ hội lựa chọn những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu sống và cảnh quan. Với nhà đầu tư, quỹ hàng mới mở ra nhiều phương án từ tích sản, khai thác kinh doanh đến đón đầu sự gia tăng giá trị khi khu đô thị tiếp tục hoàn thiện.

Vị trí đắc địa - tâm điểm kết nối và giao thương

Giá trị nền tảng của Hưng Định City trước hết đến từ vị trí. Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm An Nhơn, tiệm cận quốc lộ 1A, đồng thời tiếp giáp hai tuyến đường Ngô Gia Tự và Trần Phú.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5-10 phút để tiếp cận hệ thống hành chính, trường học, bệnh viện, bến xe An Nhơn, ga Bình Định, sân vận động, ngân hàng cùng nhiều tiện ích hiện hữu.

Chốn an cư hiện đại

Khả năng kết nối này tạo ra hai lớp giá trị. Với người mua để ở, khoảng cách ngắn tới các dịch vụ thiết yếu giúp cuộc sống hằng ngày thuận tiện hơn. Còn với người mua đầu tư, bất động sản nằm giữa khu vực đã có dân cư, hạ tầng và hoạt động thương mại luôn sở hữu nền tảng khai thác rõ nét hơn so với những dự án phải chờ nhiều năm để hình thành hệ sinh thái xung quanh.

Hưng Định City cũng không được phát triển như một khu nhà ở biệt lập. Tổng thể dự án gồm các phân khu Hoàng Gia, Mỹ Gia, Phú Gia, Hưng Gia, kết nối với khu phố chợ An Nhơn, chợ trung tâm, Hồ Thiên Nga và hệ thống tiện ích công cộng.

Tháp đồng hồ

Trong nội khu, không gian ở được đan xen với các điểm nhấn thương mại và cảnh quan như Tháp đồng hồ, đại lộ Ánh sáng, tổ hợp chợ - thương mại dịch vụ, khu vui chơi, thể thao, công viên và hệ thống đường dạo ven hồ.

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm bên ngoài và hệ sinh thái đô thị bên trong là nền tảng để bất động sản tại dự án vừa có giá trị sử dụng, vừa có khả năng khai thác khi cộng đồng cư dân ngày càng hoàn thiện.

Đại lộ Ánh sáng

Quỹ căn đẹp nhất: 91 sản phẩm, mỗi dòng sản phẩm một lợi thế

Điểm nhấn lớn nhất của đợt mở bán lần này là cơ cấu 91 sản phẩm hữu hạn, gồm 11 lô đất nền, 13 căn biệt thự ven hồ, 31 căn biệt thự đảo, 20 căn nhà ở liền kề và 16 shophouse tại khu vực trung tâm Tháp đồng hồ.

Thay vì tập trung vào một loại hình duy nhất, cơ cấu này cho phép khách hàng lựa chọn tài sản theo đúng mục tiêu sử dụng và khẩu vị đầu tư.

Khu Phú gia

Với nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng sống, 31 căn biệt thự đảo là một trong những dòng sản phẩm nổi bật. Được bố trí tại khu vực có cảnh quan mặt nước bao quanh, loại hình này tạo khoảng thoáng và mức độ riêng tư cao hơn, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một không gian sống biệt lập nhưng vẫn nằm trong tổng thể khu đô thị trung tâm.

Bên cạnh đó, 13 căn biệt thự ven hồ phát huy lợi thế trực tiếp từ cảnh quan. Giá trị của nhóm sản phẩm này không chỉ nằm ở tầm nhìn mà còn ở khả năng tiếp cận không gian xanh, mặt nước và hệ đường dạo - những yếu tố ngày càng được người mua nhà cao cấp quan tâm.

Biệt thự đảo Hoàng Gia

20 căn nhà ở liền kề và 11 lô đất nền lại mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng muốn an cư lâu dài hoặc tìm kiếm tài sản để nắm giữ theo quá trình phát triển của khu vực.

Đáng chú ý nhất về khả năng khai thác thương mại là 16 căn shophouse nằm tại khu vực trung tâm Tháp đồng hồ.

Quỹ shophouse thuộc các dãy LK13, LK14 và LK18-LK21, với diện tích khoảng 90m², 110m² và 150m², được thiết kế 3 tầng và một tum. Các sản phẩm nằm gần Tháp đồng hồ - công trình điểm nhấn của khu đô thị, đồng thời tiếp cận thuận tiện với đường Ngô Gia Tự và các trục lưu thông chính.

Phối cảnh dự án Hưng Định City



Trong bất động sản thương mại, dòng người và khả năng nhận diện quyết định đáng kể hiệu quả khai thác. Bởi vậy, sản phẩm nằm tại khu vực trung tâm, gần nơi tập trung hoạt động cộng đồng thường có lợi thế hơn trong việc phát triển cửa hàng, dịch vụ, văn phòng hoặc cho thuê.

Số lượng chỉ 16 căn cũng tạo nên tính hữu hạn rõ rệt. Sau khi quy hoạch hoàn thành, vị trí sát công trình biểu tượng hay các trục thương mại trung tâm gần như không thể bổ sung thêm.

Đó chính là lý do “quỹ căn đẹp” không nên chỉ được hiểu theo nghĩa một căn nhà có hướng đẹp hay mặt tiền đẹp. Giá trị nằm ở tổng hòa giữa vị trí trong dự án, cảnh quan, luồng giao thông, công năng và khả năng khai thác về sau.

Với 91 sản phẩm của đợt này, khách hàng mua để ở có thể ưu tiên biệt thự đảo, biệt thự ven hồ hoặc các vị trí có khoảng thoáng; trong khi nhà đầu tư hướng đến kinh doanh có thể tập trung vào shophouse và những sản phẩm nằm trên các tuyến giao thương chính.

Chính khả năng lựa chọn theo từng chiến lược khiến quỹ hàng lần này khác biệt so với việc đơn thuần mở thêm một số lượng sản phẩm mới.

Chính sách bán hàng “khủng” - tối ưu bài toán tài chính Bên cạnh lựa chọn sản phẩm, bài toán dòng tiền là yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định của khách hàng. Trong đợt mở bán này, Hưng Định City đưa ra nhiều phương án thanh toán nhằm phù hợp với các nhóm người mua khác nhau. Khách hàng booking sớm được hưởng chiết khấu 2% giá trị hợp đồng, trong khi 10 giao dịch đầu tiên được áp dụng mức ưu đãi 3,5%. Với nhóm khách hàng có nguồn tiền sẵn và muốn tối ưu tổng chi phí sở hữu, phương án thanh toán sớm 70% giá trị hợp đồng được chiết khấu 8%. Ở chiều ngược lại, người mua muốn duy trì dòng tiền cho hoạt động kinh doanh hoặc các khoản đầu tư khác có thể lựa chọn phương án sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo chính sách bán hàng, khách hàng có thể được hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 70% giá trị hợp đồng và hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng. Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ là mức ưu đãi, mà là sự linh hoạt của bài toán tài chính. Người mua có dòng tiền mạnh có thể tận dụng chiết khấu thanh toán nhanh để giảm giá vốn. Trong khi đó, khách hàng ưu tiên tối ưu vốn tự có có thể sử dụng chính sách vay và hỗ trợ lãi suất để giãn áp lực thanh toán trong giai đoạn đầu. Khi đặt cạnh tính hữu hạn của quỹ hàng, những chính sách này càng trở nên đáng chú ý. Bởi với bất động sản thấp tầng, khách hàng có thể chờ một chính sách bán hàng khác, nhưng khó có thể chắc chắn rằng vị trí mình mong muốn vẫn còn khi quỹ sản phẩm đẹp đã được lựa chọn trước.

Thông tin tư vấn và đăng ký tham quan dự án: