Gia Lai: Truy bắt đối tượng lừa đảo “chạy việc” hơn 2 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang truy bắt đối tượng Đoàn Thanh Hải (SN 1985, trú tại phường Pleiku) liên quan đến vụ án lừa đảo hơn 2 tỷ đồng tiền "chạy việc".

Đối tượng Hải đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn từ năm 2012. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Hải nguyên là nhân viên tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai (cũ). Năm 2012, Hải đã “nổ” với nhiều người rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết có thể xin việc vào các cơ quan nhà nước.

Từ đó, đối tượng tạo dựng lòng tin rồi nhận hồ sơ xin việc của hơn 30 trường hợp cùng số tiền hơn 2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận tiền, Hải đã cắt liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 12-12-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã nguy hiểm với Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đến nay đối tượng vẫn đang lẩn trốn.