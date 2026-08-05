Công an Gia Lai truy nã Nguyễn Trung Hiếu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, thường trú tại tổ 3, phường Pleiku) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Quyết định truy nã, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (giới tính nam), sinh ngày 10-10-1987 tại Gia Lai; quê quán xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không theo tôn giáo.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu.

Đối tượng có thẻ căn cước công dân số 064087010917 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp ngày 28-6-2021. Trình độ học vấn 12/12; nghề nghiệp là nhân viên ngân hàng.

Đối tượng không có tiền án, tiền sự. Cha của đối tượng là Nguyễn Văn Nhơn, mẹ là Phạm Thị Kim Hoàng, vợ là Trà Thị Thanh Tuyền.

Đối tượng bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự, trốn từ tháng 10-2024 và hiện không xác định được nơi đang ở; chỗ ở trước khi bỏ trốn tại số 12 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Quốc Hùng (số điện thoại 0989.576.779) để phối hợp xử lý.

Được biết, vào thời điểm năm 2024, Hiếu cùng anh H.C.T. (SN 1988, trú tại phường Diên Hồng) là đồng nghiệp tại Phòng Quỹ của ngân hàng V. chi nhánh Gia Lai nên có mối quan hệ quen biết.

Ngày 16-10-2024, Hiếu hỏi vay anh T. số tiền 600 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng và hứa 3 ngày sau khi ngân hàng giải ngân sẽ trả. Tin tưởng vào mối quan hệ đồng nghiệp, anh T. đã chuyển cho Hiếu qua tài khoản ngân hàng rồi thỏa thuận lãi suất cùng nhau.

Ngày 19-10, anh T. yêu cầu Hiếu trả tiền thì Hiếu viện lý do rằng hồ sơ trục trặc, ngân hàng chưa giải ngân nên chưa có tiền trả. Đến ngày 25-10, anh T. đến ngân hàng và đến nhà của Hiếu tìm thì được biết Hiếu đã không lên cơ quan, không về nhà, số điện thoại thường dùng cũng không sử dụng được.

Xác định Hiếu có dấu hiệu bỏ trốn, anh T. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hiếu.