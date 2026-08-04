Gia Lai: Tạm giữ gần 3,5 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố

(GLO)- Ngày 4 - 8, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, Đội Quản lý thị trường số 2 đã báo cáo nhanh vụ phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm tại thôn Phú Kim (xã Phù Cát).

Trước đó, ngày 31-7, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Công an xã Phù Cát kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm của ông Trần Văn Hùng tại thôn Phú Kim. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm quy định nên đã tiến hành khám đột xuất kho hàng của cơ sở.

Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm ở xã Phù Cát. Ảnh: ĐVCC

Quá trình khám kho và kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 3.447 kg kem dưỡng trắng toàn thân (kem trộn) không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trong đó có 1.504 kg kem màu vàng chứa trong 32 thùng carton, trị giá khoảng 22,56 triệu đồng và 1.943 kg kem màu trắng chứa trong 48 thùng carton, trị giá khoảng 19,43 triệu đồng.

Ngoài số mỹ phẩm trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 can dầu PARA loại 30 lít cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất mỹ phẩm như máy đóng gói CHYD SF-150, máy đổ kem vào bịch YUZHONG YD1WG và bồn inox AMIXTECH.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 2, ông Trần Văn Hùng thuê địa điểm để tự sản xuất kem trộn đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện toàn bộ số mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc liên quan đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.