Gia Lai: Tài xế xe tải vượt đường ngang trái quy định còn làm hỏng rào chắn

(GLO)- Ngày 27-7, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xác minh làm rõ, xử lý một tài xế về hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển. Đáng chú ý, phương tiện khi vi phạm còn làm gãy cần chắn.

Trước đó vào sáng 27-7, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhận được thông tin từ ngành đường sắt về một trường hợp phương tiện vượt đường ngang trái quy định, làm hư hỏng rào chắn đường sắt.

Hành vi này xảy ra tại đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động, vị trí Km 1.034+060 đường sắt Bắc - Nam qua xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai).

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước làm việc, lập biên bản tài xế vi phạm. Ảnh: Quốc Việt

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Tuy Phước khẩn trương xác minh, làm rõ phương tiện vi phạm là ô tô tải biển kiểm soát 61C-354xx. Người vi phạm là tài xế Đặng Quốc H. (SN 1996, trú xã Phù Mỹ Bắc), hành vi vi phạm lúc 6 giờ 9 phút ngày 27-7.

Qua làm việc, tài xế đã thừa nhận 2 hành vi nói trên, với lý do không chú ý quan sát nên không thấy đèn đỏ bật sáng và không nghe chuông báo hiệu.

Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành lập biên bản đối với tài xế H. về 2 hành vi: Vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển, điều khiển phương tiện làm hỏng cần chắn.

Tài xế vượt đường ngang làm hỏng cần chắn. Clip: ĐVCC

Đối với lỗi vượt rào chắn đường ngang trái quy định, tài xế bị phạt hành chính với mức từ 18 - 20 triệu đồng, theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, đồng thời còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Còn với lỗi làm hỏng cần chắn, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng, theo quy định tại khoản 10 Điều 13 Nghị định này. Tổng mức phạt áp dụng cho 2 lỗi này có thể lên đến 45 triệu đồng.