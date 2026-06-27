Gia Lai: Tài xế điều khiển ô tô khách vượt rào chắn đường sắt bị phạt 19 triệu đồng

(GLO)- Ngày 27-6, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) mời ông K.V.K. (SN 1964, phường Quy Nhơn Tây) đến làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển ô tô khách vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển vào.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25-6, tại Km1096+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Tuy Phước Tây, ông K. điều khiển ô tô khách BKS 79B-02x.xx lưu thông qua đường ngang có người gác. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của ngành đường sắt, lực lượng chức năng xác định tài xế đã điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển.

Clip ghi lại vi phạm của tài xế xe khách khi lưu thông qua đường ngang có người gác tại Km1096+800 xã Tuy Phước Tây. Clip: ĐVCC

Làm việc với lực lượng CSGT, ông K. thừa nhận hành vi vi phạm.

Với lỗi vi phạm trên, ông K. bị xử phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng theo quy định tại Nghị định số 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trạm CSGT Tuy Phước tuyên truyền và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách K.V.K. Ảnh: N.L

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, hành vi cố tình vượt rào chắn khi tàu sắp qua là vi phạm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt với hậu quả nghiêm trọng. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.