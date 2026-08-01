Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” khai thác cát trái phép đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có hành vi khai thác cát trái phép, song chưa có cơ sở xác định việc lãnh đạo địa phương có hành vi như phản ánh.

Theo nội dung một tài khoản Facebook đăng tải ngày 27-7 trên trang “Chợ Tuy Phước”, tại khu vực bãi bồi ven đê sông Côn (thôn Lục Lễ) xuất hiện một số hố sâu cùng lượng lớn cát được tập kết. Đáng chú ý, vị trí này nằm gần công trình gia cố, khắc phục đê sông Côn đang được triển khai thi công.

Bài đăng còn cho rằng lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” cho nhà thầu khai thác cát trái phép. Thông tin này khiến nhiều người dân bày tỏ ý kiến trái chiều.

Đại diện Phòng Kinh tế và Công an xã Tuy Phước Bắc kiểm tra hiện trường khu vực xảy ra vụ khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Côn. Ảnh: C.L

Ngày 29-7, phóng viên có mặt tại xã Tuy Phước Bắc để tìm hiểu vụ việc. Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Phòng Kinh tế xã - cho hay: Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chiều 27-7, đại diện Phòng Kinh tế, Công an xã và Ban Nhân dân thôn Lục Lễ đã đến hiện trường kiểm tra.

Kết quả kiểm tra xác định có xảy ra hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Côn, gần công trình gia cố, khắc phục đê sông Côn. Đây là công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đại Lộc (xã Tuy Phước) là đơn vị thi công.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định: Ông Nguyễn Văn Được (thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, công nhân điều khiển máy đào của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đại Lộc) đã tự ý sử dụng máy đào của Công ty khai thác khoảng 98 m³ cát tại khu vực bãi bồi sông Côn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Được thừa nhận: Trong ngày 26 và 27-7 đã lợi dụng thời điểm nghỉ trưa, khi công trường không có người giám sát, tự ý điều khiển máy đào hốt cát, tập kết thành từng đống để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, trước khi số cát được vận chuyển đi tiêu thụ thì hành vi vi phạm đã bị phát hiện.

Theo ông Nguyễn Thành Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đại Lộc, nhiệm vụ của ông Được chỉ là vận hành máy đào phục vụ thi công công trình. Công ty không giao nhiệm vụ khai thác cát và cũng không biết việc ông Được tự ý sử dụng phương tiện của đơn vị để thực hiện hành vi vi phạm nhằm mục đích cá nhân.

Máy đào được sử dụng để khai thác cát trái phép hiện đã bị cơ quan chức năng tạm giữ phục vụ công tác xử lý. Ảnh: C.L

Về nội dung cho rằng lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép, ông Nguyễn Hùng Tân - Chủ tịch UBND xã - khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện này như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với hành vi khai thác cát trái phép”.

Theo ông Tân, thời gian qua, địa phương luôn xác định quản lý tài nguyên khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã đã thành lập tổ công tác chuyên trách kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; thường xuyên tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao dọc sông Côn, khu vực cầu Đại Hàn và tuyến đê sông Cửu Bình (thôn Đại Chánh).

“Chúng tôi luôn hoan nghênh và tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của người dân để kịp thời kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, việc phản ánh cần dựa trên thông tin chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Đối với các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, bịa đặt hoặc vu khống trên mạng xã hội, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Tân nhấn mạnh.