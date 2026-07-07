Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn xảy ra tại một số cơ sở chăn nuôi, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị; việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Bãi chôn lấp chất thải rắn phường Bồng Sơn. Ảnh: Đ.T

Chỉ thị cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương còn ưu tiên phát triển kinh tế nhưng chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường.

Mặt khác, nhân lực ở một số xã, phường còn thiếu, năng lực chuyên môn chưa đồng đều. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận tổ chức, cá nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường theo phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền); nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát tổng thể các cơ sở, khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh, khu xử lý chất thải, cơ sở khai thác khoáng sản, chế biến nông - lâm sản, trang trại chăn nuôi tập trung và các dự án có lưu lượng xả thải lớn.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm kéo dài; chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn và cơ sở sản xuất viên nén gỗ, hoàn thành trong tháng 7-2026.

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một trong những giải pháp góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: M.T

Chỉ thị cũng yêu cầu triển khai đồng bộ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý chất thải; duy trì vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, công khai dữ liệu quan trắc, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường.

Cùng với đó, các sở, ngành được giao nhiều nhiệm vụ về lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch, phát triển hạ tầng; phát triển cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, cộng sinh; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường của tỉnh…

Đối với Công an tỉnh, Chỉ thị yêu cầu tăng cường nắm tình hình, chủ trì phòng ngừa, phát hiện, điều tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép, vận chuyển, chôn lấp chất thải không đúng quy định, khai thác tài nguyên trái phép gây ô nhiễm môi trường; xử lý hình sự các hành vi vi phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối với UBND các xã, phường, Chỉ thị yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, không xả rác trái quy định; đẩy mạnh quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường đối với các cụm công nghiệp thuộc địa phương quản lý và tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường kéo dài, phát sinh điểm nóng trên địa bàn mà không phát hiện, xử lý kịp thời…