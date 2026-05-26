Khởi công Dự án khu dân cư Ánh Việt tại phường Quy Nhơn Nam

PHÚ HÒA
(GLO)- Sáng 26-5, Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát tổ chức lễ khởi công Dự án khu dân cư Ánh Việt tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Dự án khu dân cư Ánh Việt được triển khai trên diện tích khoảng 3,25 với tổng mức đầu tư hơn 1.359 tỷ đồng.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Nhật Trường

Theo quy hoạch, dự án gồm 70 căn nhà liền kề, 1 tòa chung cư thương mại cao 21 tầng và 1 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 9 tầng. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân.

Không chỉ tạo thêm quỹ nhà ở tại khu vực đô thị đang phát triển nhanh, dự án còn góp phần chỉnh trang kiến trúc đô thị dọc tuyến quốc lộ 1D, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và tạo việc làm cho lao động địa phương trong quá trình thi công cũng như khi đưa vào vận hành.

Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát trao 50 triệu đồng đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Nhật Trường

Khi hoàn thành vào quý II/2027, khu dân cư Ánh Việt được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn về không gian sống hiện đại tại phường Quy Nhơn Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát trao 50 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội phường Quy Nhơn Nam.

