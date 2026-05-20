Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu nhà ở xã hội

(GLO)- Sáng 20-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn, về tình hình phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Chính phủ giao tỉnh hoàn thành 16.600 căn hộ NOXH đến năm 2030; trong đó khu vực Bình Định (cũ) là 12.900 căn và Gia Lai (cũ) là 3.700 căn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Gia Lai có khả năng hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu phát triển NOXH trước năm 2028.

Đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 16.713 căn hộ, cơ bản đảm bảo chỉ tiêu được giao. Dự kiến tổng số căn hộ NOXH đã và sẽ triển khai trong thời gian tới đạt khoảng 18.393 căn, vượt kế hoạch đến năm 2030.

Riêng trong năm 2026, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 2.000 căn hộ NOXH. Đến nay, các dự án đã hoàn thành phần thô khoảng 1.077 căn, đạt gần 54% kế hoạch năm. Các công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Liên quan gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 11 dự án NOXH và 1 dự án cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn với tổng nhu cầu khoảng 3.996 tỷ đồng. Đối với người mua nhà, các ngân hàng đã giải ngân hơn 71,9 tỷ đồng cho 218 khách hàng; trong đó phần lớn là khách hàng dưới 35 tuổi với số tiền hơn 53,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai đã bố trí 34 quỹ đất phát triển NOXH với tổng diện tích khoảng 87,57 ha; đồng thời, dành 2 quỹ đất gần 3 ha để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và 2 quỹ đất gần 12 ha xây dựng nhà lưu trú cho công nhân.

Ông Trương Đại Quí - Giám đốc quản lý dự án Chung cư nhà ở xã hội IEC và dự án NOXH Long Vân 1 kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định giá NOXH do ảnh hưởng trượt giá vật liệu, chi phí đầu tư tăng cao.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định giá NOXH. Theo tỉnh, đối với các dự án đã được thẩm định giá trước khi Nghị quyết số 201/2025/QH15 có hiệu lực nhưng hiện vẫn còn một số tòa chung cư chưa mở bán, cần có hướng dẫn cụ thể để chủ đầu tư được chủ động thẩm định giá bán, thuê mua và cho thuê theo quy định mới, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định giá NOXH tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong phát triển NOXH thời gian qua, với tiến độ hiện nay, Gia Lai có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ NOXH trước năm 2028.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân; nghiên cứu phát triển thêm nhà lưu trú cho công nhân, nhà công vụ phục vụ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng bãi đỗ xe tại các khu NOXH. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.