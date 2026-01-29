Đảm bảo các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2028

(GLO)- Chiều 28-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NOXH) năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đồng thời rà soát tiến độ triển khai các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển NOXH giai đoạn 2021-2030 và năm 2025, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Đăng Tuấn cho biết: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ NOXH của Chính phủ giai đoạn 2021- 2030, Gia Lai được giao đến năm 2030 phải hoàn thành 16.600 căn.

Triển khai nhiệm vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành chỉ tiêu NOXH đã được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao quyết định giao chỉ tiêu số lượng căn hộ NOXH hoàn thành năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 cho các nhà đầu tư. Ảnh: Hồng Thương

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư dự án kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng 16.413 căn NOXH; đồng thời, đang triển khai các thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án với 1.979 căn.

Như vậy, trong thời gian đến, toàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng khoảng 18.392 căn, đảm bảo chỉ tiêu NOXH đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng năm 2025, tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng và hoàn thành phần thô 2.000 căn (742 căn đã đưa vào sử dụng và 1.258 căn hoàn thành phần thô), vượt chỉ tiêu được giao.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH, ngày 12-1-2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu NOXH cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh Gia Lai được giao xây dựng 12.173 căn, trong đó, năm 2026 xây dựng 1.941 căn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Việc phát triển NOXH có vai trò quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương có dự án NOXH cần xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để đề ra giải pháp thực hiện, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương rà soát và đề xuất sửa đổi các thể chế, văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án NOXH.

Cùng với đó, bám sát các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời có giải pháp phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là rút ngắn 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính so với quy định.

Đồng thời, hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn; tháo gỡ khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng; nguồn vật liệu san lấp, xây dựng...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư đảm bảo hoàn thành trong 6 tháng để đủ điều kiện triển khai dự án.

Bên cạnh đó, theo dõi, giám sát và định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý phối hợp với các chủ đầu tư đánh giá tiến độ, báo cáo kết quả về UBND tỉnh nhằm kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giám sát chặt chẽ giá bán nhà ở tại các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các nhà đầu tư về thực hiện giấy phép môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét giá đất bồi thường, xác định giá đất để đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Công an tỉnh hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; xác nhận thu nhập bình quân của các hộ mua NOXH…

Các địa phương sớm phê duyệt quy hoạch, tham gia tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng tại các dự án NOXH, hỗ trợ xác nhận về thu nhập của các đối tượng mua nhà ở xã hội...

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư và tập trung nguồn lực triển khai dự án đảm bảo chất lượng, có phương án giảm giá thành để đảm bảo giá bán ở mức thấp nhất.

Ngoài ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về sở, ban, ngành để có phương án tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các dự án chậm nhất trong năm 2028.