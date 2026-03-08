Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp

(GLO)- Sáng 7-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với UBND xã Tây Sơn và UBND xã Bình Khê về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án Khu công nghiệp Bình Nghi và Khu công nghiệp Tây Giang.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo 2 địa phương.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án Khu công nghiệp Bình Nghi có diện tích 207,67 ha, triển khai trên địa bàn xã Tây Sơn. Đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã trình phê duyệt 9 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 170 hộ dân và 1.176 ngôi mộ với tổng kinh phí hơn 92,17 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 49,7 ha; đồng thời di dời được 1.110/1.189 ngôi mộ theo kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất đối với 292 trường hợp, tương ứng 773/1.242 thửa đất, với diện tích khoảng 78,9 ha. Trong đó, hồ sơ của 192 hộ đã được chuyển đến UBND xã Tây Sơn để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của nhà đầu tư, diện tích khoảng 40 ha, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,47 ha và kiểm đếm được hơn 15 ha.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hiện có 6 trường hợp dù đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng do chưa đồng thuận về loại đất và đơn giá bồi thường. Bên cạnh đó, một số diện tích chưa thể kiểm đếm do phát sinh tranh chấp giữa các hộ dân, tình trạng lấn chiếm đất hoặc người dân chưa phối hợp kê khai, kiểm đếm. Một số trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích thực tế sử dụng và hồ sơ địa chính, gây khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với phần diện tích giai đoạn 2 của dự án với quy mô 157,6 ha, các đơn vị đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,47 ha; đồng thời tiếp tục rà soát, xác định hiện trạng sử dụng đất, phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc để vừa đo đạc vừa kiểm đếm, nhằm đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trên địa bàn xã Bình Khê, dự án Khu công nghiệp Tây Giang có quy mô khoảng 300 ha đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư từ đầu năm 2026. UBND xã Bình Khê được giao chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nhà đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác đo đạc cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tổ chức mời người dân ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Song song đó, các cơ quan chức năng đã tổ chức họp dân để thông tin, triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án. Dự kiến trong tháng 3-2026 sẽ tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất. Nhà đầu tư cũng đã hoàn thành việc khảo sát, điều tra hiện trạng rừng để phục vụ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Theo kế hoạch, các bên đang phối hợp xây dựng tiến độ chi tiết cho từng nhiệm vụ, phấn đấu khởi công dự án vào đầu tháng 6-2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Các dự án khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, các đơn vị liên quan cần tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Tây Sơn và xã Bình Khê đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết kịp thời các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác định rõ nguồn gốc đất làm cơ sở lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất; ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các khu vực trọng điểm theo yêu cầu của nhà đầu tư, đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng sau khi đã được vận động, đối thoại theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư sớm bố trí nguồn kinh phí để chi trả cho các trường hợp đã được phê duyệt phương án, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sớm triển khai các dự án theo kế hoạch.