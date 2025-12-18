Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

(GLO)- Sáng 18-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Huy Dũng - Chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai của WB làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định



Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Gia Lai sử dụng vốn vay WB đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31-12-2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.659 tỷ đồng. Trong đó, vốn WB hơn 1.579 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Dự án do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, các thủ tục chuẩn bị đầu tư cơ bản đã hoàn thành.

Ban Quản lý dự án tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương để trình Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay đã được ký kết vào ngày 12-12 vừa qua; đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) sớm hoàn thành dự thảo hợp đồng vay lại của dự án để tiến hành ký kết trong tháng 12 này.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai và Đoàn công tác của WB đã rà soát, đề xuất danh mục công trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng tỉnh Gia Lai, sử dụng vốn ODA của WB và phương án triển khai thực hiện.

Đoàn công tác của WB thống nhất đề xuất nghiên cứu mở rộng dự án hiện có, rút ngắn thời gian chuẩn bị, tập trung đầu tư các hạng mục hạ tầng giao thông kết nối mang tính cốt lõi, quy mô lớn; đồng thời, hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước theo quy hoạch đô thị Quy Nhơn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cảm ơn WB đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tư vấn, góp ý để lựa chọn phương án đầu tư khả thi, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai dự án với quyết tâm cao, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra.