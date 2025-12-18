Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Huy Dũng - Chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai của WB làm Trưởng đoàn.

quang-canh-tiep-va-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Gia Lai sử dụng vốn vay WB đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31-12-2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.659 tỷ đồng. Trong đó, vốn WB hơn 1.579 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Dự án do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, các thủ tục chuẩn bị đầu tư cơ bản đã hoàn thành.

Ban Quản lý dự án tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương để trình Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay đã được ký kết vào ngày 12-12 vừa qua; đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) sớm hoàn thành dự thảo hợp đồng vay lại của dự án để tiến hành ký kết trong tháng 12 này.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai và Đoàn công tác của WB đã rà soát, đề xuất danh mục công trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng tỉnh Gia Lai, sử dụng vốn ODA của WB và phương án triển khai thực hiện.

Đoàn công tác của WB thống nhất đề xuất nghiên cứu mở rộng dự án hiện có, rút ngắn thời gian chuẩn bị, tập trung đầu tư các hạng mục hạ tầng giao thông kết nối mang tính cốt lõi, quy mô lớn; đồng thời, hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước theo quy hoạch đô thị Quy Nhơn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cảm ơn WB đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tư vấn, góp ý để lựa chọn phương án đầu tư khả thi, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai dự án với quyết tâm cao, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ lễ khánh thành và khởi công các dự án tại Nhà máy Đường An Khê.

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ lễ khánh thành và khởi công các dự án tại Nhà máy Đường An Khê

Thời sự

(GLO)- Sáng 16-12, tại phường An Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi để triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức lễ khởi công và khánh thành các dự án tại Nhà máy Đường An Khê (phường An Khê). 

Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

Thời sự

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17-9-2025.

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

Thời sự

(GLO)- Sáng 10-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-12, tại TP. Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

null