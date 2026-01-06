Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Cùng tham gia đón tiếp đoàn có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết của đoàn cán bộ tỉnh Salavan tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Đoàn công tác tỉnh Salavan do đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt - Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Khảnh-xay Lăt-tha-hâu - Phó Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Salavan.

Trong không khí thân mật, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, đồng chí Huỳnh Thúy Vân và đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt cùng ôn lại mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước láng giềng anh em Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Gia Lai với tỉnh Salavan nói riêng.

Đó là mối quan hệ cao đẹp, thủy chung, trong sáng, sâu nặng nghĩa tình, được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử, trở thành niềm tự hào to lớn và tài sản vô cùng quý giá của 2 dân tộc.

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan tặng quà chúc mừng năm mới 2026 cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan chúc cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đón Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

Đồng thời, chúc tỉnh Gia Lai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm mới 2026.

Nhằm góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc Lào - Việt Nam nói chung, giữa 2 tỉnh nói riêng, đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt mong muốn tỉnh Gia Lai và tỉnh Salavan tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà 2 tỉnh có lợi thế và có điểm tương đồng với nhau.

Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đầu tư tại tỉnh Salavan. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đón các nhà đầu tư của tỉnh Gia Lai sang làm việc, sản xuất kinh doanh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Salavan, đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt đã gửi lời mời đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai đến thăm tỉnh Salavan trong thời gian gần nhất để cùng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và giúp nhau cùng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (phải) tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cho đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân bày tỏ sự phấn khởi khi được đón tiếp đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt và đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Salavan sang thăm và chúc Tết cổ truyền. Những tình cảm đặc biệt của tỉnh Salavan càng tô thắm mối quan hệ sâu nặng nghĩa tình giữa 2 tỉnh Salavan và Gia Lai.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân cũng thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục củng cố, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa 2 tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, vĩ đại giữa 2 đất nước, 2 địa phương.