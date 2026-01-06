Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Cùng tham gia đón tiếp đoàn có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

a1-quang-canh-buoi-tiep.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết của đoàn cán bộ tỉnh Salavan tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Đoàn công tác tỉnh Salavan do đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt - Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Khảnh-xay Lăt-tha-hâu - Phó Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 14, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Salavan.

Trong không khí thân mật, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, đồng chí Huỳnh Thúy Vân và đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt cùng ôn lại mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước láng giềng anh em Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Gia Lai với tỉnh Salavan nói riêng.

Đó là mối quan hệ cao đẹp, thủy chung, trong sáng, sâu nặng nghĩa tình, được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử, trở thành niềm tự hào to lớn và tài sản vô cùng quý giá của 2 dân tộc.

a2-doan-lanh-dao-tinh-salavan-tang-qua-cho-tinh-gia-lai.jpg
Đoàn cán bộ tỉnh Salavan tặng quà chúc mừng năm mới 2026 cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan chúc cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đón Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

Đồng thời, chúc tỉnh Gia Lai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm mới 2026.

Nhằm góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc Lào - Việt Nam nói chung, giữa 2 tỉnh nói riêng, đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt mong muốn tỉnh Gia Lai và tỉnh Salavan tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà 2 tỉnh có lợi thế và có điểm tương đồng với nhau.

Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đầu tư tại tỉnh Salavan. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đón các nhà đầu tư của tỉnh Gia Lai sang làm việc, sản xuất kinh doanh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Salavan, đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt đã gửi lời mời đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai đến thăm tỉnh Salavan trong thời gian gần nhất để cùng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và giúp nhau cùng phát triển.

doan-can-bo-tinh-salavan-lao-tham-chuc-tet-tinh-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (phải) tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cho đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân bày tỏ sự phấn khởi khi được đón tiếp đồng chí Sỉ-hêng Hỏm-sổm-bắt và đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Salavan sang thăm và chúc Tết cổ truyền. Những tình cảm đặc biệt của tỉnh Salavan càng tô thắm mối quan hệ sâu nặng nghĩa tình giữa 2 tỉnh Salavan và Gia Lai.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân cũng thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục củng cố, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa 2 tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, vĩ đại giữa 2 đất nước, 2 địa phương.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CÐ-TTg về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, cùng các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Ðiện lực miền Trung và UBND tỉnh, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

(GLO)- Sáng 1-1, hòa trong không khí chào năm mới, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.

