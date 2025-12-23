Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp xã giao Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak

(GLO)- Sáng 23-12, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp xã giao Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak (Lào) nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác do đồng chí Souvanhnalat Sihanonh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh đoàn Champasak, làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: Quang Tấn

Dự buổi tiếp về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Vũ Thị Thu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Thị Bích Nguyệt - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng và trân trọng được đón tiếp các đồng chí trong đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak; đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các thành viên nhiều sức khỏe, niềm vui và có chuyến công tác ý nghĩa, thành công tại tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 2 nước Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đặc biệt và vĩ đại, hiếm nước nào trên thế giới có được.

Đây là mối quan hệ thủy chung, trong sáng mà các đồng chí lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công vun đắp và xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho đồng chí Souvanhnalat Sihanonh - Bí thư Tỉnh đoàn Champasak. Ảnh: Quang Tấn

"Chúng ta càng tự hào khi mối quan hệ đó ngày càng được phát huy trong giai đoạn hiện nay. Những thành tựu hợp tác trên tất cả lĩnh vực về kinh tế, du lịch, văn hóa, đặc biệt là niềm tin về chính trị, tình thủy chung, trong sáng giữa 2 nước nói chung, 2 tỉnh Gia Lai - Champasak nói riêng là tài sản vô giá.

Trong đó, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên đóng vai trò rất quan trọng. Tuổi trẻ 2 nước, 2 tỉnh phải tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống đó, kế thừa, tô đậm, làm vững chắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt trong thời gian tới" - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Đồng chí Souvanhnalat Sihanonh - Bí thư Tỉnh đoàn Champasak tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải). Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu đáp từ, đồng chí Souvanhnalat Sihanonh - Bí thư Tỉnh đoàn Champasak vui mừng khi được lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai gặp mặt trong không khí thân tình và thắm tình đoàn kết, hữu nghị.

Bí thư Tỉnh đoàn Champasak khẳng định: Tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được các thế hệ cha anh vun đắp, xây dựng và ngày càng phát triển bền chặt.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn 2 địa phương đã nhiều lần ký kết hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

"Tỉnh đoàn Gia Lai đã dành tình cảm đặc biệt, đón tiếp Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Champasak rất nồng nhiệt, ấm áp, thể hiện tình anh em thắm thiết. Chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao và tham quan nhiều khu du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai và Champasak tiếp tục tăng cường giáo dục đoàn thanh niên, thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Gia Lai - Champasak nói riêng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện; hợp tác khởi nghiệp, phát triển kinh tế… góp phần bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó lâu dài giữa thanh niên 2 địa phương. Chúc tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - đồng chí Souvanhnalat Sihanonh chia sẻ.