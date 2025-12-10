Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao đổi hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Chiều 10-12, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai, LĐLĐ tỉnh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak (thuộc Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào) tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác giữa hai bên. 

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak đã chia sẻ thông tin về tình hình đoàn viên, người lao động; kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, cũng như quá trình thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp.

1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó là nhiều mô hình chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; các kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn thời gian qua của mỗi bên.

Giai đoạn 2025-2030, hai bên thống nhất tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của 2 Đảng, pháp luật của 2 Nhà nước; giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong đối thoại, thương lượng tập thể; phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua; phối hợp trong quản lý tài chính Công đoàn…

lanh-dao-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-va-can-bo-cong-chuc-2-don-vi-chup-hinh-luu-niem-tai-hoi-nghi.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cán bộ, công chức 2 đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: Phan Tuấn

Thời gian tới, 2 bên sẽ thường xuyên trao đổi về việc triển khai biên bản ghi nhớ, dự kiến tổ chức sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030 nhằm trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đã ký kết; đồng thời, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

