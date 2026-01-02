Gia Lai phấn đấu đưa chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đặt ra 7 nhóm chỉ tiêu để triển khai thực hiện, gồm: kết quả các chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; tỷ lệ cơ quan, đơn vị được kiểm tra công vụ; cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

Gia Lai phấn đấu chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc. Ảnh: Bá Bính

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số chuyển đổi số thuộc nhóm tốt; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh cũng đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thể hiện trách nhiệm nêu gương, vai trò dẫn dắt, quán triệt tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, bám sát phương châm “kỷ cương đi trước – nguồn lực đi cùng – kết quả là thước đo” và tiêu chí “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính. Các nhiệm vụ, giải pháp phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Thực hiện các nội dung cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.