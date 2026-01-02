Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai phấn đấu đưa chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về cải cách hành chính  năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đặt ra 7 nhóm chỉ tiêu để triển khai thực hiện, gồm: kết quả các chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; tỷ lệ cơ quan, đơn vị được kiểm tra công vụ; cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

cai-cach-hanh-chinh-gia-lai.jpg
Gia Lai phấn đấu chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc. Ảnh: Bá Bính

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số chuyển đổi số thuộc nhóm tốt; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh cũng đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thể hiện trách nhiệm nêu gương, vai trò dẫn dắt, quán triệt tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, bám sát phương châm “kỷ cương đi trước – nguồn lực đi cùng – kết quả là thước đo” và tiêu chí “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính. Các nhiệm vụ, giải pháp phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Thực hiện các nội dung cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành và dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Thời sự

(GLO)- Sáng 31-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hệ thống chính trị cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng.

Hệ thống chính trị cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.

Gia Lai: Đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026.

Gia Lai dự kiến đăng cai tổ chức vòng loại Race to Legends

Thời sự

(GLO)- Chiều 26-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch Công ty Cổ phần The Golf House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Race to Legends trong khuôn khổ chuỗi sự kiện golf quốc tế Vietnam Legends Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai.

null