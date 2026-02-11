Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 11-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng trong năm qua.

Nhiều chuyên án lớn được đấu tranh, triệt phá, công tác truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường; điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, trong đó có vụ cướp tại ngân hàng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2026 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tỉnh vẫn kiên trì mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, trong đó có việc khởi động, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình triển khai các chương trình, dự án trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý địa bàn, đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu và hệ thống giám sát cần được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phá án. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Phòng Cảnh sát Giao thông, đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh giá cao kết quả kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2025, thể hiện sự quyết liệt trong tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật.

Năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông cần tiếp tục tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm, xử lý nghiêm vi phạm; bố trí quân số trực 24/24 giờ trong dịp Tết, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết Phòng Cảnh sát Giao thông. Ảnh: Dũng Nhân

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhất là trong bối cảnh có sự thay đổi về mô hình tổ chức, đơn vị đã nhanh chóng ổn định biên chế, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tặng quà, động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Về nhiệm vụ thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm quân số trực, phương án trực và chế độ chỉ huy trực; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, gắn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia công tác dân vận, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đồng thời đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết.