Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải

(GLO)- Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ gốc.

Khép kín tuyến, linh hoạt thời gian

Gia Lai có nhiều tuyến giao thông huyết mạch như QL 1, QL 19, QL 14, QL 25 cùng các trục kết nối khu, cụm công nghiệp và cảng biển, lưu lượng xe khách, xe tải, container qua lại rất lớn.

Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát theo tuyến, theo khung giờ, đồng thời sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra lịch xuất bến của phương tiện xe khách. Ảnh: K.A

Đơn cử, trên các tuyến do Đội CSGT đường bộ số 1 phụ trách, lưu lượng xe khách, xe chở hàng tăng cao vào ban đêm và rạng sáng. Nắm chắc quy luật này, Đội đã tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ dễ phát sinh vi phạm, nhất là từ 19-22 giờ và từ 3-6 giờ sáng, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi nguy hiểm.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 10-1, tại Km 1628 QL 14 (đoạn qua xã Chư Sê), thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện, xử lý một xe khách chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ tại đoạn đường có biển báo giới hạn tốc độ tối đa 60 km/giờ (65/60 km/giờ).

Tiếp đó, lực lượng tiếp tục xử lý phương tiện xe khách chở hàng hóa trong khoang hành khách.

Việc kiểm soát tuyến không chỉ dừng ở xử lý từng vi phạm, mà là quá trình theo dõi, đánh giá sát diễn biến giao thông trên từng tuyến, từng thời điểm.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 - cho biết: “Chúng tôi chủ động điều chỉnh phương án kiểm soát phù hợp, kịp thời ngăn chặn các nguy cơ mất ATGT đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Bên cạnh xử lý, chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho tài xế, chủ phương tiện”.

Trong khi đó, Đội CSGT đường bộ số 4 lại tăng cường tuần tra, kiểm soát mạnh vào các khung giờ đêm khuya và trưa trên tuyến QL 19 nhằm xử lý ngay, kịp thời các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

Trọng tâm kiểm soát hướng vào các hành vi vi phạm phổ biến như chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, đón trả khách sai quy định, hoạt động không đúng tuyến, hành trình.

Trung tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho hay: “Đội tập trung kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe khách, xe tải, container, coi đây là nội dung kiểm soát trọng tâm nhằm phòng ngừa TNGT từ sớm, từ xa”.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến QL 1, Trạm CSGT Tuy Phước còn chủ động mở rộng phạm vi kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên các tuyến tỉnh lộ, khu vực tập kết, bốc xếp hàng hóa.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - thông tin, việc mở rộng phạm vi kiểm soát xuất phát từ thực tế nhiều phương tiện sau khi rời QL 1 thường đi sâu vào đường tỉnh, đường nhánh để tránh kiểm tra. Chúng tôi cũng phối hợp với Công an cơ sở, tổ chức kiểm soát, tuyên truyền đan xen, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

Siết từ doanh nghiệp, phòng ngừa từ gốc

Cùng với tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, Phòng CSGT (Công an tỉnh) xác định quản lý chặt hoạt động kinh doanh vận tải ngay từ DN, bến bãi, điểm xuất phát là giải pháp then chốt nhằm phòng ngừa vi phạm và TNGT trong dịp cao điểm cuối năm.

Theo đó, Phòng CSGT (Công an tỉnh) chủ động cho các DN, hộ kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, với các nội dung trọng tâm: không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; không sử dụng lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, không chở hàng quá khổ quá tải; bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe…

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), quan điểm xuyên suốt của lực lượng là siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải gắn với trách nhiệm của DN và người lái xe.

Việc tuần tra, xử lý trên đường chỉ là một khâu; quan trọng hơn là phòng ngừa từ gốc, từ khâu quản lý phương tiện, lái xe, lịch trình vận chuyển và điều kiện an toàn kỹ thuật của xe.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Phòng CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng liên quan kiểm tra bến xe, điểm trung chuyển, kho bãi tập kết hàng hóa.

Các hành vi vi phạm trực tiếp đe dọa ATGT như chở quá tải, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, sử dụng lái xe không đủ điều kiện sẽ bị xử lý nghiêm, công khai.

“Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải không nhằm gây khó cho DN mà để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giữ vững trật tự ATGT và tạo môi trường giao thông an toàn, ổn định trong dịp Tết” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.