Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Riêng các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… phấn đấu đạt mức giảm 60-70% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu "Thập kỷ hành động vì ATGT 2021-2030" do Liên hợp quốc phát động.

Đoàn viên, thanh niên tham gia thử thách lái xe an toàn. Ảnh: Nhã Uyên

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch giai đoạn 2026-2031 và "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", dự báo kinh tế tăng cao, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện gia tăng mạnh.

Cùng với đó, việc diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại ngay từ đầu năm sẽ tạo áp lực rất lớn cho công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2026 với mục tiêu tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; đặc biệt giảm thiểu các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn và trên các trục chính, cửa ngõ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thực hiện mục tiêu "Giao thông xanh", giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải.

Trẻ mầm non thực hành kỹ năng qua ngã tư đường phố đảm bảo ATGT. Ảnh: Nhã Uyên

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21-9-2023 của Chính phủ, chú trọng vai trò của người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo định hướng các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và lồng ghép mục tiêu ATGT vào các quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn, cũng như các quy hoạch chuyên ngành về giao thông trong tất các khâu thiết kế, xây dựng và khai thác vận hành…