Nhặt được hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Ia Pa trả lại cho người đánh rơi

(GLO)- Nhặt được chiếc ví chứa hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nộp lại cho Liên đội để tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Em Nay Ti Mô Thê (đứng giữa) và Nay H’Ý trao trả lại số tiền nhặt được cho chị Rcom H’Nguyệt. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25-2, tại khu vực cổng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Pa), 2 em học sinh là Nay Ti Mô Thê (lớp 4.4) và Nay H’Ý (lớp 3.1) nhặt được 1 chiếc ví, bên trong không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có số tiền 9.170.000 đồng.

Với đức tính trung thực, ngay sau khi nhặt được của rơi, 2 em đã báo với giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường để tìm và trả lại cho người đánh mất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Liên đội trường đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và trả lại toàn bộ tài sản cho người đánh rơi là chị Rcom H’Nguyệt (buôn Thăm, xã Ia Pa).

Nhận lại số tiền, chị H’Nguyệt vô cùng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước hành động đẹp của 2 em học sinh cũng như sự phối hợp kịp thời, tận tâm của thầy cô giáo và nhà trường. Liên đội cũng biểu dương 2 em và mong rằng nghĩa cử cao đẹp này sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu yêu thương.

