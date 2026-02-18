Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Mùa sẻ chia

Với nhiều tâm huyết dành cho hoạt động an sinh xã hội, ngay từ đầu năm 2026, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và Công ty CP Cảng Thị Nại tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Đăk Tơ Ver (làng Tuêk, xã Ia Khươl).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà gồm đồ dùng học tập và tiền mặt cho học sinh với tổng trị giá 140 triệu đồng. Cùng dịp này, Công ty CP Cảng Thị Nại tặng thêm 20 chiếc xe đạp với tổng trị giá 30 triệu đồng, hỗ trợ các em có thêm điều kiện thuận lợi trong việc đến trường, nhất là những học sinh ở xa, đi lại còn nhiều khó khăn.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ em và người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh - cho biết: “Với chúng tôi, mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng việc này sẽ giúp các em đón Tết ấm áp hơn và có thêm niềm tin vào cuộc sống”.

Song song với đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong dịp Tết. Trong các ngày từ 22 - 28.1, Hội đã trao hàng trăm suất quà cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, trẻ em tại Làng trẻ em SOS Pleiku, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Ya Ly (xã Ia Ly).

Đồng thời, Hội phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo” tại Bệnh viện Nhi tỉnh và BVĐK Gia Lai. Những phần quà được trao kịp thời đã góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân và trẻ em trong những ngày giáp Tết.

Điểm tựa yêu thương cho trẻ mồ côi

Đối với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, sự đồng hành lâu dài còn ý nghĩa hơn những hỗ trợ nhất thời. Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, tạo điểm tựa tinh thần giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Nhơn Tây nhận đỡ đầu em Nguyễn Trần Thủy Tuyên (bìa trái). Ảnh: Đ.T

Cụ thể, ngày 30-1 vừa qua, Hội LHPN phường An Nhơn Nam đã kết nối, nhận đỡ đầu thêm 6 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số trẻ em được đỡ đầu trên địa bàn phường lên 8 em. Tại xã An Nhơn Tây, Hội LHPN xã cũng nhận đỡ đầu thêm 1 em nhỏ, nâng tổng số trẻ em mồ côi được hỗ trợ thường xuyên lên 6 em.

Theo chị Nguyễn Thị Kiều Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường An Nhơn Nam, việc nhận đỡ đầu không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn là sự quan tâm, đồng hành lâu dài. “Chúng tôi mong rằng, thông qua sự quan tâm trong dịp Tết và cả trong năm, các em sẽ cảm nhận được sự ấm áp, có thêm niềm tin để vươn lên trong học tập và cuộc sống” - chị Trang chia sẻ.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt em Nguyễn Trần Thủy Tuyên (12 tuổi, học sinh Trường THCS Nhơn Lộc) khi vừa được Hội LHPN xã An Nhơn Tây nhận đỡ đầu. “Từ khi được các cô trong Hội Phụ nữ quan tâm, em thấy mình được động viên rất nhiều. Dịp Tết này, em vui hơn vì biết vẫn có người luôn quan tâm đến mình, được các cô dẫn đi chợ sắm đồ. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô” - Tuyên bộc bạch.

Trong không khí xuân rộn ràng, Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây cũng ra mắt mô hình “Trao gửi yêu thương” đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngay đầu năm 2026, Hội cũng tiếp tục kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 1 em nhỏ mồ côi mẹ, có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, mô hình “Mẹ đỡ đầu” của phường đã có 4 mẹ đỡ đầu đang đồng hành, chăm lo thường xuyên cho 5 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần mang mùa xuân đến gần hơn với những phận đời kém may mắn, để Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là mùa của yêu thương và hy vọng.