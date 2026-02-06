Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Agribank Chi nhánh Gia Lai tặng 625 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

(GLO)- Từ ngày 29-1 đến 5-2, Agribank Chi nhánh Gia Lai và các đơn vị trực thuộc đã trao tặng 625 phần quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

z7504506743004-4545a0124dd7afc1a74491066f947f8b.jpg
Agribank Chi nhánh Đức Cơ (đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Gia Lai) tặng quà Tết cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Hà Lê

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Agribank Chi nhánh Gia Lai tiếp tục hành trình nhân ái với chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026”.

Mỗi phần quà bao gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 300 ngàn đồng.

agribank-chi-nhanh-gia-lai-tang-625-phan-qua-tet-cho-ho-ngheo-gia-dinh-chinh-sach-5438.jpg
Agribank Chi nhánh Gia Lai tặng quà Tết cho người dân phường Diên Hồng.
﻿Ảnh: Hà Lê

Tổng kinh phí của chương trình lên đến 500 triệu đồng. Trong đó, 400 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của Agribank; 100 triệu đồng còn lại do toàn thể đoàn viên, người lao động tại Chi nhánh quyên góp, ủng hộ trực tiếp.

Được biết, Chương trình “Trao yêu thương - Tết trọn vẹn” là sự nối tiếp của chuỗi hoạt động vì cộng đồng của Agribank Chi nhánh Gia Lai trong suốt những năm qua.

