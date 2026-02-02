Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương” như nhịp cầu nối yêu thương giữa cộng đồng và người bệnh. Theo TS. Nguyễn Tấn Hiểu - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, việc tổ chức chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn thể hiện trách nhiệm lâu dài với cộng đồng.

“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, khi người bệnh phải đón Tết trong bệnh viện, sự quan tâm kịp thời sẽ giúp họ cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân, có thêm động lực để tiếp tục điều trị và vượt qua nghịch cảnh” - ông Hiểu chia sẻ.

TS. Nguyễn Tấn Hiểu - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Năm nay, chương trình được phát động từ ngày 21-12-2025 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, ở cấp tỉnh, từ ngày 22-12-2025 đến ngày 12-2-2026, Hội đã kết nối các đơn vị, dự kiến trao khoảng 5.000 suất quà cho bệnh nhân nghèo, người dân khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Ở cấp cơ sở, các chi hội đồng loạt triển khai hoạt động, đến ngày 31-1 đã trao hơn 10.000 phần quà với tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng.

Trong hành trình ấy, ngày 28-1, “Xuân yêu thương” đã đến với nhiều cơ sở y tế. Cụ thể, Hội trao 50 suất quà cho bệnh nhân Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, 50 suất quà cho bệnh nhân Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn; mỗi phần trị giá 600 nghìn đồng. Ngoài ra, Hội còn tặng quà Tết cho Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn với tổng trị giá 48 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện 3 chương trình là 108 triệu đồng, do Nhóm Thiện nguyện Thiên Tuệ tài trợ.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, bà Trương Thị Sửu (SN 1964, xã Phù Mỹ Bắc) cẩn thận cầm phần quà Tết trên tay, nước mắt chực trào vì xúc động. Bà Sửu ly hôn từ sớm, ba người con đều đã qua đời, chỉ còn người chị gái đã ngoài 80 tuổi. Hơn 5 tháng rưỡi điều trị tại bệnh viện, bà chủ yếu nương nhờ sự giúp đỡ của các bệnh nhân cùng phòng...

“Tôi nằm viện lâu, lại không còn con cái bên cạnh nên nghĩ Tết này chắc cũng buồn lắm. Được Hội và các nhà hảo tâm quan tâm, tôi thấy ấm áp hơn nhiều” - bà Sửu nghẹn ngào.

Tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Buổi chiều, “Xuân yêu thương” tiếp tục đến với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. 250 phần quà Tết với tổng trị giá 125 triệu đồng đã được trao tận tay những bệnh nhân chạy thận tại đây.

Với anh Phùng Văn Thừa (SN 1974, phường An Nhơn) - một bệnh nhân đã chạy thận hơn 8 tháng, phần quà này mang ý nghĩa tinh thần rất đặc biệt. “Chi phí chạy thận mỗi tháng rất tốn kém, nhiều lúc tôi cũng lo không xoay xở nổi. Nhận được sự quan tâm này đúng dịp Tết, tôi như được tiếp thêm niềm tin để tiếp tục điều trị” - anh Thừa nói.

“Xuân yêu thương” mang đến niềm vui cho các bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Đặng Thu Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định - cho biết gần 10 năm qua, đơn vị luôn gắn bó với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có “Xuân yêu thương”.

“Đây là năm thứ 3 liên tiếp chúng tôi trực tiếp mang yêu thương đến với những bệnh nhân chạy thận, hoàn cảnh khó khăn. Nhìn các bệnh nhân háo hức, xúc động, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng và mong rằng có thể trao đi nhiều hơn nữa để xoa dịu phần nào nỗi đau của họ khi Tết ngày càng cận kề” - bà Hương thông tin thêm.

Ngày 29-1, chương trình tiếp tục được triển khai tại 4 điểm khác nhau, trao tổng cộng 539 phần quà và hỗ trợ viện phí cho 6 bệnh nhân với tổng trị giá 296,5 triệu đồng. Các điểm đến gồm các hộ gia đình bệnh nhân phong, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Trung tâm Y tế Tuy Phước.

Giữa từng lượt bệnh nhân lên nhận quà, hình ảnh em Trần Hữu Phong (SN 2017, xã Cát Tiến, đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Mới nhập viện được 3 ngày vì gãy tay, chưa biết khi nào xuất viện, Phong rụt rè ôm phần quà Tết và nói nhỏ: “Con đau tay nên phải nằm viện, không được về nhà sớm. Hôm nay, khi nghe cô y tá nói rằng sẽ được tặng quà, con thấy vui nên đã có mặt từ sớm và xếp hàng để đợi tới lượt. Con nhất định sẽ khoe với bố mẹ phần quà này”.

Không chỉ ở khu vực phía Đông tỉnh, từ ngày 22 đến 24-1, Hội đã sớm mang “Xuân yêu thương” đến các bệnh viện, trường học… phía Tây tỉnh với gần 745 suất quà, 35 xe đạp và 300 suất cơm miễn phí; tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai là một trong những điểm dừng chân của chuyến xe nghĩa tình. Tại đây, Hội đã trao 200 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà Tết cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Ông Đào Ngọc Quân - Tổ trưởng Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Chi hội phó Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) - cho biết: “Cùng với việc hỗ trợ quà Tết để kịp thời động viên người bệnh, thời gian qua, dưới sự định hướng và hỗ trợ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, các hoạt động chăm lo cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện cũng được triển khai bài bản, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, từ ngày 29-8, Hội đã phối hợp với Bệnh viện đưa vào hoạt động Bếp ăn tình thương, góp phần hỗ trợ bữa ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm điều trị”.