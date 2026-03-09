Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

FAO hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi thiên tai

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Ngày 6 và 7-3, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam đã hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho người dân xã Vân Canh, Canh Vinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

ong-vinod-ahuja-giua-tang-qua-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-thien-tai-anh-dvcc.jpg
Ông Vinod Ahuja (giữa) tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; ông Vinod Ahuja - Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức FAO tại Việt Nam.

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai về công tác phòng - chống thiên tai trong thời gian qua; các nội dung về khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp từ FAO tại Việt Nam.

ho-tro-tien-mat-nguoi-dan-bi-anh-huong-do-thien-tai-gay-ra-nam-2025-anh-dvcc.jpg
Hỗ trợ tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Vân Canh và Canh Vinh, đoàn công tác triển khai các hoạt động truyền thông về nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; trao đổi với người dân về tác động của bão lụt gần đây tại địa phương.

Đồng thời, hỗ trợ tiền mặt cho 1.331 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025 với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

