UNDP viện trợ 18 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai

ĐINH YẾN
(GLO)- Chiều 9-2, bà Francesca Nardini - Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và trao bảng tượng trưng khoản viện trợ không hoàn lại hỗ trợ tiền mặt, khôi phục nhà ở và vật dụng thiết yếu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

1.jpg
Bà Francesca Nardini (bìa trái) - Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Đinh Yến

Khoản viện trợ do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

2.jpg
Bà Francesca Nardini (thứ 5 từ trái qua) - Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam trao bảng tượng trưng khoản viện trợ cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Khoản viện trợ nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và sửa chữa, xây dựng lại nhà ở. Theo đó, các hộ ở 7 xã: Ngô Mây, Đề Gi, Cát Tiến, Canh Vinh, Vân Canh và 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc sẽ được hỗ trợ tiền mặt và các vật dụng thiết yếu.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của UNDP đối với tỉnh Gia Lai và người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai, phân bổ nguồn viện trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích của chương trình.

Bà Francesca Nardini cho biết: UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 bìa phải) trao tặng bà Francesca Nardini bức tranh lưu niệm. Ảnh: Đinh Yến

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao tặng bà Francesca Nardini bức tranh lưu niệm.

