Xuân Bính Ngọ 2026

“Chiến dịch Quang Trung”: Dựng mái ấm, vững niềm tin

(GLO)- Những mái nhà được “hồi sinh” sau bão lũ trong “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ổn định, bình yên.

Đó cũng là minh chứng sống động của sự trách nhiệm, nghĩa tình quân - dân và lời khẳng định cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Xúc động đón Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến thăm, chia sẻ niềm vui có nhà mới, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, ở xã Tuy Phước Đông) rưng rưng nói: “Nhà sập rồi mấy ngày sau thì chồng mất, một mình tôi đứng giữa chỗ đất trống, nghĩ mà tủi thân lắm. Khi bộ đội đến, tôi vừa mừng vừa tủi. Nhìn từng bức tường được xây lên, tôi thấy lòng mình cũng vững lại. Có căn nhà này, tôi mới dám nghĩ đến chuyện ổn định lại cuộc sống”.
Xúc động đón Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến thăm, chia sẻ niềm vui có nhà mới, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, ở xã Tuy Phước Đông) rưng rưng nói: "Nhà sập rồi mấy ngày sau thì chồng mất, một mình tôi đứng giữa chỗ đất trống, nghĩ mà tủi thân lắm. Khi bộ đội đến, tôi vừa mừng vừa tủi. Nhìn từng bức tường được xây lên, tôi thấy lòng mình cũng vững lại. Có căn nhà này, tôi mới dám nghĩ đến chuyện ổn định lại cuộc sống". Ảnh: Hồng Phúc

Trong tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử. Toàn tỉnh có 28.196 ngôi nhà bị sập đổ/cuốn trôi, hư hỏng nặng, cần được xây dựng, sửa chữa khẩn cấp. Đặc biệt, có 674 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hư hỏng trên 70%, còn lại là nhà bị hư hỏng nặng từ 30 - 70%. Thiệt hại về nhà ở ước tính khoảng 1.510 tỷ đồng.

Để giúp người dân ổn định cuộc sống, tỉnh đã xuất cấp kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 2 - 5 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng; 20 triệu đồng/nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn cần sửa chữa lại nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho người dân nhân dịp có nhà mới sau bão lũ.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho người dân nhân dịp có nhà mới sau bão lũ. Ảnh: Hồng Phúc

Đặc biệt, thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tại chỗ; tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời gian, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Đầu tháng 12, các đơn vị quân đội đã huy động 1.239 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà; Công an tỉnh đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà…

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gia đình anh Nguyễn Thanh Cường (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) mời bộ đội dùng bữa cơm thân mật, thắm tình quân - dân.
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gia đình anh Nguyễn Thanh Cường (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) mời bộ đội dùng bữa cơm thân mật, thắm tình quân - dân. Ảnh: Hồng Phúc

Vẫn bộ quân phục màu xanh, vẫn tinh thần kỷ luật thép, nhưng trên tay những người lính hôm nay không phải là súng, mà là chiếc bay, là gạch, là xi măng. Địa bàn tác chiến không phải là chiến hào, mà là vùng bão, vùng ngập lụt nơi bà con đang ngóng trông một chốn an cư. Giữa nắng gắt hay cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn kiên trì bám công trình, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để bảo đảm tiến độ.

Nhờ đó, toàn tỉnh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa 27.522 căn nhà; xây dựng mới 674 căn nhà bị sập do bão lũ đúng tiến độ trước ngày 15-1-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Chiến dịch Quang Trung” thành công không chỉ qua những con số, mà còn bằng hình ảnh những mái nhà mới khang trang, vững chãi tại những “tọa độ bão lũ”, từ những nụ cười, những gương mặt rạng rỡ của người dân. Đó không chỉ là kết quả của một chiến dịch thần tốc, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, nơi niềm tin được củng cố và hy vọng tái thiết được hồi sinh trên mỗi xóm làng sau thiên tai.

Công việc nặng nhọc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng những người lính vẫn làm việc kiên trì, bền bỉ để “hồi sinh” những mái ấm sau thiên tai cho nhân dân. Ảnh: Hồng Phúc
