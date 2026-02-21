Trung đoàn 925 bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc

(GLO)- Với những phi công ở Trung đoàn 925, mỗi chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện, mà còn là sự khẳng định chủ quyền, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày đầu năm mới, khi sương sớm còn phủ nhẹ trên đường băng cùng gió xuân se lạnh thổi qua sân bay, các phi công ở Trung đoàn 925 bước nhanh về vị trí thực hiện nhiệm vụ, tác phong dứt khoát, ánh mắt tập trung cao độ. Hiệu lệnh vang lên, động cơ của các tiêm kích Su-27 lần lượt khởi động, xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng đầu năm. Trong khoảnh khắc máy bay rời bánh khỏi mặt đất, không chỉ một ban bay huấn luyện bắt đầu nhiệm vụ, mà cả nhịp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của năm mới cũng chính thức được kích hoạt.

Luyện giỏi, rèn nghiêm nâng cánh bay

Ngước nhìn những đám mây vần vũ trên đầu, Thượng tá Đỗ Ngọc Trường - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 925 - chia sẻ: Để những chuyến bay an toàn, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phải đáp ứng yêu cầu cao. Lắm lúc bộ đội chuẩn bị kỹ lưỡng cả ngày, nhưng vẫn phải hoãn bay vì không đủ điều kiện.

“Chúng tôi phải tranh thủ thời gian luyện tập thêm nhiều phương án để chinh phục bầu trời. Hễ khi nào thời tiết thuận lợi là tổ chức bay huấn luyện ngay” - Thượng tá Đỗ Ngọc Trường cho hay.

Bảo đảm kỹ thuật cho Su-27 tại Trung đoàn 925. Ảnh:H.P

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, Trung đoàn 925 đã tập trung vào những khoa mục ứng dụng phức tạp, chuẩn bị cho phi công tâm thế bay trong mọi điều kiện, tình huống. Đồng thời, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện sát thực tế chiến đấu; quán triệt và thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”.

Đặc biệt, theo Đại tá Phạm Tuấn Tài - Chính ủy Trung đoàn 925, đơn vị luôn thực hiện nghiêm quy trình 3 giai đoạn bay theo đúng thứ tự các bước từ khi ra chỉ thị bay đến khâu lập kế hoạch bay, chuẩn bị bay, thực hành bay và giảng bình sau ban bay. Từ đó, kịp thời rút kinh nghiệm, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay thời gian tới.

“Năm 2025, Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Hội thao dẫn đường đánh chặn mục tiêu trên không kết hợp với diễn tập ném bom học tập tại Trường bắn TB-2 do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức; tham gia diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên, hai cấp có một phần thực binh cho các đơn vị trên khu vực miền Trung “MT-25”. Đặc biệt, lực lượng phi công của đơn vị đại đa số có khả năng thực hiện nhiệm vụ bay ứng dụng chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh" - Đại tá Phạm Tuấn Tài cho biết thêm.

Kết thúc bài bay huấn luyện đầu năm, các phi công đều hạ cánh an toàn trong sự hiệp đồng chặt chẽ với các bộ phận. Những chuyến bay đầu năm ấy không chỉ là huấn luyện, mà còn là sự khẳng định cho tinh thần rèn luyện nghiêm túc, làm nền tảng vững chắc để những người lính phi công tiếp tục gìn giữ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữ bầu trời bằng trái tim người lính

Đại úy - phi công Nguyễn Hoàng Hải Quang (SN 1995, Phó Phi đội trưởng Phi đội 1) được đồng đội trìu mến gọi là “Idol Quang”. Biệt danh ấy bắt nguồn từ quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2024, Quang được tuyên dương là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Nhờ nỗ lực học tập, rèn luyện, Đại úy - phi công Nguyễn Hoàng Hải Quang (bên phải) đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.K

Với phi công Quang, mỗi chuyến bay là một lần thử thách chính mình. “Trên không trung, không có chỗ cho sự chủ quan hay cảm xúc cá nhân, chỉ có quy trình, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối”, anh chia sẻ. Từ những bài bay cơ bản đến các khoa mục phức tạp, Quang được tôi luyện từng ngày để đủ vững vàng khi đảm nhiệm những nhiệm vụ khó khăn hơn.

Bao nhiêu phút giây cầm lái là ngần ấy thời gian người phi công chiến đấu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, phải sẵn sàng xử lý mọi tình huống dù là xấu nhất. Trải qua các cương vị, ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời miền Trung - Tây Nguyên, Quang còn là giảng viên đào tạo các lớp phi công trẻ. Anh cũng đã có lưng vốn kha khá trên máy bay tiêm kích đa năng Su-27: Thực hành bay hơn 320 chuyến, gần 320 giờ bay với nhiều loại hình bay.

Đặc biệt, Quang đã tham gia có hiệu quả các cuộc hội thi, hội thao ở các cấp; tham gia bắn, ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất, mục tiêu mặt biển... đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Nói về nghề phi công của mình, anh chia sẻ: “Với tôi, bay giỏi không phải để được nhìn thấy, mà để bầu trời phía dưới luôn bình yên”.

Ở tuổi 32, Đại úy - phi công Nguyễn Công Nhật (Phi đội trưởng Phi đội 2) đã có hơn 700 giờ bay. Đây là con số không chỉ phản ánh thời gian trên không trung, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và bản lĩnh nghề nghiệp. Là một phi công trẻ, nhưng Nhật sớm khẳng định được năng lực và uy tín trong đơn vị bằng tác phong chững chạc, tinh thần trách nhiệm cao và kết quả huấn luyện nổi bật.

Theo phi công Nhật, vào dịp lễ, Tết, cường độ huấn luyện của phi công quân sự không giảm mà còn được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt hơn để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Mỗi ban bay được tổ chức sát thực tế, sẵn sàng triển khai khi có mệnh lệnh, bảo đảm nhịp huấn luyện luôn liên tục, không gián đoạn.

“Những ngày lễ, Tết, ai cũng mong được quây quần bên gia đình, nhưng với chúng tôi, việc duy trì huấn luyện và sẵn sàng cất cánh là ưu tiên hàng đầu. Mỗi phi công đều phải tự điều chỉnh nhịp sinh hoạt, giữ thể lực và tinh thần tốt nhất để sẵn sàng bước vào buồng lái khi có mệnh lệnh” - anh cho biết.

Trung đoàn 925 - đơn vị không quân duy nhất tại Việt Nam được trang bị Su-27, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: N.K

Đặc biệt, phía sau mỗi chuyến bay của phi công Nguyễn Công Nhật còn có sự sẻ chia từ gia đình. Vợ anh cũng công tác trong quân đội, thấu hiểu đặc thù nhiệm vụ và những yêu cầu khắt khe của nghề phi công. Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành hậu phương vững chắc giúp anh toàn tâm gắn bó với bầu trời Tổ quốc.

*

* *

Yêu cánh bay, gắn bó với bầu trời, nhưng cao hơn tất cả là tình yêu Tổ quốc. Chính lý tưởng ấy đã gắn kết các thế hệ phi công ở Trung đoàn 925. Từ đó, tạo nên một lực lượng vững vàng về bản lĩnh, sâu sắc về nghề nghiệp và bền bỉ trong hành trình bảo vệ bầu trời đất nước.